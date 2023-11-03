LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

今起開喝！全家美式、7-11寄杯咖啡「買1送1」　雙11超商拿鐵27元

▲今（3）日咖啡優惠開跑，全家今起大杯特濃美式買1送1，7-11可寄杯的小農冰磚美式也有買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲今（3）日咖啡優惠開跑，全家今起大杯特濃美式買1送1，7-11可寄杯的小農冰磚美式也有買1送1優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（3）日咖啡優惠開跑，全家今起大杯特濃美式買1送1，7-11可寄杯的小農冰磚美式也有買1送1優惠。此外，雙11購物節提早開跑，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元，原價55元的拿鐵、平均32元，搭上自帶杯折扣只要27元開喝，咖啡控快趁這波先囤貨。

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🟡全家

📍門市｜即起至11月5日

◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、平均28元）

📍APP｜即起至11月5日

◾鮮一杯南非國寶奶茶／法式抹茶拿鐵買1送1（原價99元、平均50元）

◾UCC無糖咖啡買1送1（原價30、平均15元）

◾「濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1（原價49元、平均25元）

◾好時金磚杏仁黑巧克力買1送1（原價39元、平均20元）

◾農心安城湯麵買1送1（原價49元、平均25元）

▲「康康5」周末五六日登場，自11月3日至11月5日。（圖／全家提供）
▲「康康5」周末五六日登場，自11月3日至11月5日。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至11月5日
◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。（原價120元、平均60元）

📍APP｜即起至11月6日
◾大杯美式4杯（原價45元）+指定三明治4個 295元，平均每組74元

◾大杯拿鐵4杯（原價55元）+指定三明治4個 325元，平均每組82元

◾純奶茶／純奶清4杯（原價50元）+指定三明治4個 310元，平均每組78元

指定三明治可選焗烤雙起司鮪魚三明治（原價49元）／紐奧良風味鮮蔬三明治（原價49元）／JOE式醬燒烤雞蛋三明治（原價59元）／茄汁薯餅起司三明治（原價59元）

🟡萊爾富
📍APP｜即起起至11月14日

◾大杯美式咖啡50杯1111元（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵咖啡35杯1111元（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元（原價75元、平均45元）

▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元
▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元

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