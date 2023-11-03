中國網傳「需補稅1800億人民幣、土地收歸國有」！富士康微博澄清
中國對鴻海旗下富士康展開跨省、跨部門的大規模查稅，掀起外界高度關注，普遍認為這是北京逼郭台銘退選2024的手段，2日中國網路上又傳出富士康被要求補稅1800億人民幣（折合新台幣約7945億）、2萬個足球場大土地收歸國有的說法，對此富士康已於微博上鄭重澄清，強調絕無此事。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，富士康近來因稅務問題，面臨中國當局調查，有中國博主發文宣稱，富士康被要求補繳稅款1800億，部分土地收歸國有，是個不小的打擊，但這也促使富士康下定決心進行「改革」，如實施8小時工作制和週末雙休制度，讓員工有更多休息時間，同時也有助於提高工作效率等等。
對此，富士康已於2日晚間在官方微博發文澄清，強調上述消息均為謠言，指控中國個別自媒體無端造謠生事，肆意捏造事實，在多個平台管道發布失實內容，嚴重侵害集團聲譽，造成極大負面影響，性質極其惡劣。
富士康表示，始終堅持合法合規經營，目前集團生產經營皆正常有序，呼籲中國廣大網友明辨是非，勿信謠傳謠，果斷舉報，集團亦將保留對相關謠言發布者和帳號追責的權利。
不少中國民眾也認為，調查富士康才沒多久，1800億這種規模的違法涉稅大案，不可能短時間內就查清，建設用地本身也屬於國有，談不上收歸國有的問題。不過也有許多人留言嘲諷，打下：「希望1800億是真的，還要加上罰款」、「不是豪氣的要去印度了嗎」。