太魯閣事故2年後「車廂搜出罹難者遺骸」 運安會：是台鐵的責任
台鐵太魯閣號2021年4月2日出軌意外，釀成49人死亡、213人受傷慘劇，沒想到事隔2年，卻在車廂內發現「罹難者遺骸」，鑑識結果與10名罹難者相符，國民黨立委洪孟楷在2日立法院交通委員會上質詢，要求運安會盡快公布太魯閣號車廂發現遺骸調查檢討報告，運安會也指出，發現遺骸時，事故車廂已交給台鐵17個月，認為「應該是台鐵的責任」。
記者林莞茜／綜合報導
2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人死亡、213人受傷，成台鐵近60年最嚴重的意外事故。事故過後，台鐵將傷害最為嚴重的第7、8節車廂保留，暫放在富岡基地。不料，事隔2年，卻被罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君發現車廂有個約手掌大，長寬各約7公分面積的遺骸，引發社會熱議；隨後花蓮地檢署檢察官為求慎重，四度與不同機關鑑識警察到現場勘查，搜索出疑似被害人骨骸44件，經鑑識比對後，有37件檢出被害人身分、4件骨骸DNA量微無法檢出，另有2件疑似礦物、1件疑似為木頭，比對後與10名罹難者身份相符。
運安會新任主委林信得，昨（2）日首度赴立法院報告業務及113年度預算時，國民黨立委洪孟楷質詢時表示，台鐵太魯閣號事故發生2年多，竟被發現還有罹難者遺骸及物品，造成罹難者家屬二度傷害，質疑運安會為何承諾一個月完成的太魯閣號車廂發現遺骸調查檢討報告至今遲未公布？以及是誰該負起責任？
對此，林信得指出，調查報告完成之後，就百分之百交到台鐵局手上，因此應該是台鐵的責任，而檢討報告則已經完成，近日就可以公布；洪孟楷也說，政府一體，車廂內找出44處罹難者遺骸的離譜事情，運安會絕對也有責任，希望運安會承諾今日就會公布調查結果的檢討報告，給罹難者及家屬一個清楚的交代「希望新就任運安會主委既然保證，之後不再會有負面事件，能夠說到做到！」