LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

MLB／Max Muncy本季打點創個人新高！道奇2年7.7億續約

▲洛杉磯道奇今（3日）以2年2400萬美元（約7.7億台幣）續約陣中左打主砲Max Muncy。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（3日）以2年2400萬美元（約7.7億台幣）續約陣中左打主砲Max Muncy。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著德州遊騎兵（MLB）拿下世界大賽冠軍，大聯盟自由市場也在今（3日）開市，洛杉磯道奇以2年2400萬美元（約7.7億台幣），另附2026年1000萬美元（約3.2億台幣）的球隊選擇權，續約在本季打出36轟、105分打點（創生涯新高）的左打主砲Max Muncy。

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根據《MLB.com》透露，Max Muncy的合約中，有500萬美元為簽約金，2024賽季薪資為700萬美元，2025年賽季薪資為1200萬美金，至於2026年是否能拿到1000萬美金的合約，將由球隊決定。

現年33歲的Max Muncy，在今年打擊率雖僅有0.212，但掃出追平生涯最佳的36轟，另附上生涯新高的105分打點，與Freddie Freeman 、Mookie Betts、J.D. Martinez成為道奇4位百分打點成員之一，道奇也寫下歷史紀錄，隊史首次單季有4人打點破百。

Max Muncy生涯847場出賽中，掃出180轟、489分打點與平均打擊率0.227的成績，近三年雖有傷勢影響，但仍為道奇穩定出賽，近三年分別出場144場、136場與今年的135場，本季的WAR為2.6（代表Max Muncy能為球隊多贏2.6場的勝利）。

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