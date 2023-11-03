「李克強之死」陰謀頻傳　日經：他是北戴河大戲的幕後推手

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中澤克二認為，雖然李克強今年並沒有出席北戴河會議，但前中國國家副主席曾慶紅對習近平的不滿，很有可能就是反映李克強的觀點，雖然隨著李克強過世，他是否曾對元老們說過什麼反習的話也無從查證，但李克強曾在總理任內強調「黃河長江不會倒流」，意味著由鄧小平開始推行、胡錦濤繼承維護的「改革開放」政策不會消失。
中澤克二將李克強形容為習近平「永遠的對手」，尤其習近平在經濟、外交、安全等方面，遭遇前所未有挑戰之際，李克強再度成為目光焦點，並重提「李克強原本才是胡錦濤接班人」的傳聞，雖然習近平不知為何取代了李克強，但始終沒有放鬆對李克強的警戒，而李也以自己是「改革開放」繼承人一事感到自豪。
中澤克二直言，在今天的中國，不正常已經成為常態，從去年二十大期間，胡錦濤被強行帶出會場，到近期前外交部長秦剛、前國防部長李尚福突然遭到解職，至今下落不明，都讓許多中國人感到困惑。
然而，一個更大的謎團是，中共前領導人及高層，長期受到特供以及完善醫療照顧，很少會60多歲、70多歲就去世（李克強過世時是68歲），更值得注意的是，李克強心臟病發後也不是被送往上海最先進的心臟專科醫院。有消息人士向中澤克二透露，如果習近平因某些意外事件，不得不提前退休，李克強就會接替他的位置，因為李還很年輕。
針對這些「不正常」，中澤克二也無法給出合理解釋，但李克強去世後的社會反應，讓習近平政府認真思考，該如何追悼並兼顧維穩、安全，並低調處理李克強之死。至於李克強今年3月告別國務院時說的「人在幹、天在看，蒼天有眼」，看在如今因經濟惡化而失業的青年人眼裡，該如何解讀，將是中國政治與社會演變的關鍵。
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