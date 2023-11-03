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許仁杰沾謝京穎後離婚隱身14個月　祝福準新郎張書偉獻上婚姻建議

▲許仁杰（左）曾和謝京穎傳緋聞，又和前妻離婚，隱身14個月沒受訪，昨祝福準新郎張書偉（右）給予婚姻建議。（圖／記者蔡依庭攝）
▲許仁杰（左）曾和謝京穎傳緋聞，又和前妻離婚，隱身14個月沒受訪，昨祝福準新郎張書偉（右）給予婚姻建議。（圖／記者蔡依庭攝）

記者蔡依庭／新北報導

38歲許仁杰去年9月和同劇演員謝京穎傳出不倫緋聞，雖然雙方矢口否認沒有曖昧情，但他當時的正宮亞希把結婚3年的委屈道盡，女方親友更是火力全開直指許仁杰偷吃又愛撒謊，吵吵鬧鬧後重創許仁杰形象，2人的婚姻也在今年5月畫下句點。自去年事發到現在14個月，許仁杰在昨（3日）晚首次正面接受訪問，大方祝福年底要步入婚姻的同門張書偉和舊識謝京穎，以切身之痛表示：「男生要多一點包容，求生欲要強一點，家裡的太歲安好，自己就會好過一點。」

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▲許仁杰（右）和謝京穎的緋聞已是過去式。（圖／翻攝許仁杰臉書）
▲許仁杰（右）和謝京穎的緋聞已是過去式。（圖／翻攝許仁杰臉書）
許仁杰在民視8點檔《市井豪門》殺青宴氣色看來不錯，還上台演唱王力宏的歌《美》炒熱氣氛，在拍大合照時，也不避諱和同門的張書偉有說有笑，原以為他們將併排同框，結果站定位子時，中間突然插入了廖苡喬，不知是有意還無意，不過可見都與謝京穎有過不管是工作關係、或戀人關係的2人應是沒啥嫌隙。

前天，張書偉大方分享年底要娶回交往才8個月的謝京穎。對於這門喜事，許仁杰沒吞吞吐吐，正面回應：「滿不錯的啊！所以要好好的祝福他們，我覺得單身跟2個人要在一起是不一樣階段，也要2個人都有那個心一起向前，所以在這邊也要祝福他們。」

▲許仁杰（左）和準新郎張書偉同框拍大合照，中間突站了廖苡喬。（圖／記者蔡依庭攝）
▲許仁杰（左）和準新郎張書偉（右）同框拍大合照，中間突站了廖苡喬。（圖／記者蔡依庭攝）
許仁杰以當過人夫的經驗給張書偉建議，「男生要多一點包容，然後求生欲要強一點，包容多一點，把家裡的太歲安好，自己就會好過一點，家裡也會好過，而且我也是一個活生生的例子。」他言下之意像是，過去沒將「正宮」安好？他不繞圈直說：「婚姻裡面有很多地方都是2個人要共同經營的，不管是女生還是男生，我覺得都要有同理這樣子這一段才會走得久，我沒有說我一定做得很好的。」

他講著講著很有感，想到近期身邊許多好事發生：「最近結婚的朋友還滿多的，不然就是當爸爸的，所以我覺得真的可能自己在這塊沒有達到很圓滿。」 他目前也完全沒想著下一段感情，也沒有和前妻聯絡，除非要見寶貝，「即使有聯絡，也是因為寶貝。」 

戲殺青後，他的下一步先教閩南語和客家語，然後做擅長的事，像是寫歌會再精進， 這也是無法思考下一段戀情的原因，「先好好的讓自己先穩住，我覺得還是做自己最擅長的事情，好好的精進自己。」接著坦言低潮時，「我在去年底的時候，可能連自己的生活都沒有那麼好過，所以即使不管寶貝最後跟誰，我自己是期許有更多力量自己先OK，然後有多一點力量我才能再給家人。」

▲許仁杰老本行是當歌手。（圖／民視）
▲許仁杰老本行是當歌手。（圖／民視）

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