許仁杰沾謝京穎後離婚隱身14個月　祝福準新郎張書偉獻上婚姻建議

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前天，張書偉大方分享年底要娶回交往才8個月的謝京穎。對於這門喜事，許仁杰沒吞吞吐吐，正面回應：「滿不錯的啊！所以要好好的祝福他們，我覺得單身跟2個人要在一起是不一樣階段，也要2個人都有那個心一起向前，所以在這邊也要祝福他們。」
許仁杰以當過人夫的經驗給張書偉建議，「男生要多一點包容，然後求生欲要強一點，包容多一點，把家裡的太歲安好，自己就會好過一點，家裡也會好過，而且我也是一個活生生的例子。」他言下之意像是，過去沒將「正宮」安好？他不繞圈直說：「婚姻裡面有很多地方都是2個人要共同經營的，不管是女生還是男生，我覺得都要有同理這樣子這一段才會走得久，我沒有說我一定做得很好的。」
他講著講著很有感，想到近期身邊許多好事發生：「最近結婚的朋友還滿多的，不然就是當爸爸的，所以我覺得真的可能自己在這塊沒有達到很圓滿。」 他目前也完全沒想著下一段感情，也沒有和前妻聯絡，除非要見寶貝，「即使有聯絡，也是因為寶貝。」
戲殺青後，他的下一步先教閩南語和客家語，然後做擅長的事，像是寫歌會再精進， 這也是無法思考下一段戀情的原因，「先好好的讓自己先穩住，我覺得還是做自己最擅長的事情，好好的精進自己。」接著坦言低潮時，「我在去年底的時候，可能連自己的生活都沒有那麼好過，所以即使不管寶貝最後跟誰，我自己是期許有更多力量自己先OK，然後有多一點力量我才能再給家人。」