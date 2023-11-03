橘色惡魔12月搶先襲捲高雄！近百人編制勝去年規模

今年的橘色旋風將搶先襲捲南台灣！因為「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部12月將再次訪臺，首站就在高雄，比去年更盛大的98人編制，將在高雄進行首場演出，高雄市長陳其邁今（3）日表示，高雄市政府10月邀請日本農大二高吹奏樂部翡翠騎士至高雄表演獲得熱烈迴響，此次再度與文化總會攜手合作，邀請「橘色惡魔」到訪高雄進行表演及交流，將於12月10日下午3點於時代大道（夢時代前）活力登場。
記者鄭婷襄／高雄報導
橘高校去年來台參與國慶大會「台日友情50週年Always 活力滿滿！」主題表演，獲得滿堂喝采，不只在台灣掀起橘色旋風受到極熱烈歡迎，更被美國知名《新聞週刊（Newsweek）》雜誌評選為世界尊敬的百大日本人之一。此次橘色惡魔再度返台，陣仗將會比去年更加盛大，從88人增加為98人編制進行演出。
高雄市長陳其邁表示「要特別感謝文化總會的牽線幫忙」，十月時「翡翠騎士前進大港」的演出引起熱烈迴響，這回高市府與文總再度攜手合作，非常高興高雄市民在12月時又有機會搶先近距離感受「橘色惡魔」的精彩演出，不必特地北上也能親眼觀賞橘高校的青春與熱血，相信橘色惡魔的溫暖笑容將傳遞給南台灣的朋友。
為全力迎接「橘色惡魔」的到來，活動將由高雄市政府教育局、行國處合作主辦，更整合青年局、新聞局等跨局處協作，進行演出的相關安排及籌備。不只要讓橘高校師生感受到高雄市的溫暖熱情與魅力，也期盼透過台日青年世代的交流，深化雙邊友情，讓台日關係更加緊密升溫。