MLB／43歲464轟重砲Nelson Cruz宣布退休！結束19年大聯盟生涯
本季效力聖地牙哥教士（MLB）的43歲的464轟重砲Nelson Cruz，在今（3日）於Adam Jones的播客節目上透露，正式結束自己19年職業生涯。
記者張志宇/綜合報導
Nelson Cruz在前巴爾的摩金鶯球星Adam Jones的播客節目「The Adam Jones Podcast」中透露，正式結束大聯盟生涯，但自己仍會在今年冬季參加多明尼加冬季聯盟，並透露這將是最後一次在球場上看到我打球，自己在冬盟結束後卸下球員戰袍。
本季以1年100萬美金加盟教士的Nelson Cruz，整季出賽49場繳出5轟、23分打點、打擊率0.245，在今年7月10日遭到解約，隨後直至球季結束，都沒有得到大聯盟合約。
Nelson Cruz生涯共效力過釀酒人、遊騎兵、金鶯、水手、雙城、光芒、國民、以及教士等球隊，在19年大聯盟生涯中，累積464轟、2053安、1325分打點，平均打擊率0.274的成績，且曾4度獲得銀棒獎，7度入選明星賽，並在2011年遊騎兵隊時期獲得美聯冠軍賽MVP。
雖Nelson Cruz大聯盟生涯獲獎無數，但卻在2013年捲入禁藥風波，當時遭到MLB禁賽50場比賽，也是個人在職棒生涯的汙點。