LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

MLB／43歲464轟重砲Nelson Cruz宣布退休！結束19年大聯盟生涯

▲Nelson Cruz在今（3日）宣布高掛球鞋，結束19年大聯盟生涯。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nelson Cruz在今（3日）宣布高掛球鞋，結束19年大聯盟生涯。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

本季效力聖地牙哥教士（MLB）的43歲的464轟重砲Nelson Cruz，在今（3日）於Adam Jones的播客節目上透露，正式結束自己19年職業生涯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nelson Cruz在前巴爾的摩金鶯球星Adam Jones的播客節目「The Adam Jones Podcast」中透露，正式結束大聯盟生涯，但自己仍會在今年冬季參加多明尼加冬季聯盟，並透露這將是最後一次在球場上看到我打球，自己在冬盟結束後卸下球員戰袍。

本季以1年100萬美金加盟教士的Nelson Cruz，整季出賽49場繳出5轟、23分打點、打擊率0.245，在今年7月10日遭到解約，隨後直至球季結束，都沒有得到大聯盟合約。

Nelson Cruz生涯共效力過釀酒人、遊騎兵、金鶯、水手、雙城、光芒、國民、以及教士等球隊，在19年大聯盟生涯中，累積464轟、2053安、1325分打點，平均打擊率0.274的成績，且曾4度獲得銀棒獎，7度入選明星賽，並在2011年遊騎兵隊時期獲得美聯冠軍賽MVP。

雖Nelson Cruz大聯盟生涯獲獎無數，但卻在2013年捲入禁藥風波，當時遭到MLB禁賽50場比賽，也是個人在職棒生涯的汙點。

MLB／Max Muncy本季打點創個人新高！道奇2年7.7億續約

MLB／大谷翔平爭奪戰來了！最高8年256億大合約將成史上最高薪

MLB／大谷翔平、鈴木誠也等日將入圍銀棒獎！11/10日公布最終結果

MLB／準備好了沒！大谷翔平3日投入自由市場　搶人大戰下週展開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞