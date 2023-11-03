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高雄黃捷、李柏毅二新人合體拜票！民眾送早餐打氣超窩心

▲民進黨高雄第六選區立委候選人黃捷、高雄第三選區候選人李柏毅，與高雄隊成員一早前往鼓山、左營交界處的博愛、明誠路口拜票，有民眾主動帶早餐慰勞，大喊「台灣加油」。（圖／李柏毅辦公室提供）
▲民進黨高雄第六選區立委候選人黃捷、高雄第三選區候選人李柏毅，與高雄隊成員一早前往鼓山、左營交界處的博愛、明誠路口拜票，有民眾主動帶早餐慰勞，大喊「台灣加油」。（圖／李柏毅辦公室提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨第六選區立委候選人黃捷、高雄第三選區候選人李柏毅，與高雄隊成員一早前往鼓山、左營交界處的博愛、明誠路口拜票，有民眾主動帶早餐慰勞，大喊「台灣加油」，還有里長送上包子、粽子，要祝三位候選人一定包中，讓眾人直呼驚喜「超感心」。

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黃捷表示，今早所在的地點，是鼓山、左營，以及鄰近三民區的生活圈重心，包括漢神巨蛋、農十六、瑞豐夜市、義享天地等知名景點都在這裡，未來更有富邦的複合式商場進駐，可說是北高雄鑽石區，希望能和市府與在地立委、議員一起合作，讓北高雄更加耀眼。

李柏毅則指出，北鼓山與左營大新莊、福山、菜公地區組成的生活圈近年發展迅速。隨著巨蛋商圈的興起，新興社區與大樓林立，帶來大量的移入人口，是高雄未來發展的重點，更是自己和黃捷能否贏下選戰的關鍵，今天民主大聯盟民代集結在選區交界的路口，彼此相互合作，要全力爭取市民朋友的支持與認同，相挺新人進入國會，打造立院新氣象。

黃捷也感謝左楠區立委候選人李柏毅、三民區立委李昆澤，以及議員簡煥宗、李喬如、何權峰、黃文志、李雅慧、邱俊憲等人相挺，呼籲選民「三票民進黨，高雄全壘打」，讓陳其邁市長可以更「緊緊緊」的推動市政；委員李昆澤現場也致贈大聲公給李柏毅與黃捷，期待兩位新人未來進入國會後能為民發聲。

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