李昆澤、李柏毅及黃捷合體拜票 李柏毅：高雄隊完成整合
高雄第三選區候選人李柏毅、第六選區候選人黃捷，以及第五選區現任立委李昆澤今（3）日齊聚明誠路與博愛路路口合體拜票。拜票過程中，還有機車騎士帶著早點，送給現場三位立委候選人，稱要為未來立委們加油打氣、補充元氣。李柏毅表示，很感動委員和議會同事們到場聲援，高雄隊現在已經完成整合，大家要團結一致來為台灣打拚、為高雄努力。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的拜票過程中民進黨議員李雅慧、黃文志、簡煥宗、李喬如與何權峰也陪同站台，營造綠營大團結氣勢，爭取民眾支持。李昆澤委員現場也致贈大聲公給李柏毅與黃捷，期待兩位新人未來進入國會後能為民發聲。
李柏毅表示，北鼓山與左營大新莊、福山、菜公地區組成的生活圈近年發展迅速。隨著巨蛋商圈的興起，新興社區與大樓林立，帶來大量的移入人口，是高雄未來發展的重點，也是我們長期努力打拚的地方，更是自己和黃捷能否贏下選戰的關鍵。今天民主大聯盟名代集結在選區交界的路口，彼此相互合作，要全力爭取市民朋友的支持與認同，相挺新人進入國會，打造立院新氣象。
李柏毅強調，這次的選戰同時代表了世代傳承，自己與黃捷承擔責任，要在最後71天會全力以赴，發揮幕僚世代與年輕世代的專業與衝勁，全力守下關鍵的立委席次。