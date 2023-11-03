以色列無意停火！布林肯再訪中東 力求保平民、限衝突、人質獲釋
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突持續，以色列軍方宣稱已包圍哈馬斯所在的加薩市（Gaza City），以國軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）直言，目前完全沒有考慮要停火。眼看中東局勢不穩，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再次出訪當地，希望最大程度減少對平民的傷害，並限縮衝突擴大，同時讓人質能盡快獲釋。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國國務院聲明，布林肯於2日的行前記者會上重申，以色列有權保衛自己，確保被突襲的狀況不會再發生，並抨擊哈馬斯製造爭端，還故意讓平民變成人肉盾牌。然而，過程中以色列如何做也非常重要，必須更好的保衛平民，無論他們是以色列人還是巴勒斯坦人。
布林肯強調，美國決心不讓這場衝突蔓延，將與以色列政府和區域夥伴，商討該採取哪些預防措施，也會繼續向加薩提供人道援助，確保美國公民和其他外國人順利離開加薩。目前每天約會有50至60輛卡車進入加薩地區，希望數量能持續增加。
布林肯也不忘提到，美國政府仍高度關注人質問題，也持續與有關方面合作，採取一切可能步驟，確保人質最終能獲釋。
最後，美國也關切如何為持久和平創造條件，因為以色列人和巴勒斯坦人都享有安全的權利，布林肯坦言，以巴問題困難且充滿挑戰，但相信美國能在外交上發揮作用，身為民主國家，美國、以色列和其他國家都有責任，盡可能保護平民免受傷害。