▲千萬元CAR-T細胞治療納健保　給付條件、可執行治療7醫院名單曝！

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CAR-T治療昂貴、製備時間長 納入健保帶來治療希望魏德聖導演最新電影《BIG》，以癌症病童為主題講述6個家庭的故事。其中有一位女童罹患白血病，最後卻因化療無效、骨髓移植失敗而病逝，石崇良署長在11月2日記者會上提到，如果是現在，她還有另一個選擇就是CAR-T，有機會可以戰勝疾病改寫電影結局。
中華民國血液病學會秘書長暨臺大醫院內科部血液腫瘤科黃泰中醫師表示，CAR-T細胞免疫治療是取出患者的T細胞送往國外進行基因工程改造，再回輸到病人體內的一種高度個人化治療方式，無法事前量產，整個治療製備時間需要約30天。
中華民國血液及骨髓移植學會理事長李啟誠表示，CAR-T治療自費需要千萬元，過去常想「這麼貴的藥真的有可能健保給付嗎」，沒想到終於在11月1日正式給付，目前花蓮慈濟醫院已有一名和疾病纏鬥9年的病患，專程從台南到花蓮治療，他的資料已送往審查，若通過將會成為CAR-T健保給付的受惠者。
CAR-T健保給付條件為何？ 哪些醫療院所可執行？花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心免疫治療科黃威翰副主任表示，急性淋巴性白血病好發於3歲至5歲的兒童，但成人仍有發病機率，而瀰漫性大B細胞淋巴瘤則好發於高齡者，在經過化療合併標靶藥物一線治療後，大部分患者都可獲得長期控制。
但仍有部分病人治療反應不佳、復發，或無法接受骨髓移植。因此，CAR-T細胞免疫治療藥物可提供這些病患作為後線治療的新選擇，而今年11月起若符合以下條件，可獲得健保給付：
- 給付資格：
- 急性淋巴性白血病：
- 患有難治型、移植後復發、第二次或二以上復發之B細胞急性淋巴性白血病
- 年齡25歲以下
- 經過兩線標準治療，或經判斷無法進行移植者
- 預期壽命至少3個月以上，且生理機能具一定指標
- 瀰漫性大B細胞淋巴瘤：
- 治療經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性的成人病人
- 經自體移植治療失敗，或經判斷無法進行移植
- 預期壽命至少3個月以上，且生理機能具一定指標
- 補充事項：
- 需證實癌細胞仍帶有CD19
- 終身限給付1次療程，需在特殊專案審查通過後6個月內完成輸注
- 不得為HIV或活躍期之B肝、C肝之感染者
- 不得有原發性中樞神經系統淋巴瘤
- 不得有活躍的次發性中樞神經系統淋巴癌侵犯
- 執行治療之醫師與醫療院所，需符合健保署規範之資格
- 北區：
- 中部：
- 南部：
- 東部：
癌症希望基金會靳秀麗董事表示，健保給付估計每年約有100位病患受惠，但其實背後關係到的不只是這100個病患，而是100個家庭，現在北中南東都有團隊可以提供治療服務，增加病人可近性，也減少病人因病而窮的情形。
中華民國血液病學會柯博升理事長提到，中華民國血液病學會與中華民國血液及骨髓移植學會，正密鑼緊鼓的舉辦教育課程，盼能提高我國醫療量能，讓患者可以就近治療，之後也將有CAR-T專區上線，幫助民眾面對治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59792
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