名家論壇》韋安／別跟「老刑警」玩「詐術」

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其實，侯有沒有憤怒不重要，柯自以為聰明，用放話、喊話、失言，來分化擾亂對手，再趁機出擊，但柯三兩句話，就暴露出自己的算計和意圖，「辦案」無數的「老刑警」侯友宜，對柯的心機和花樣，三兩下就看透看穿，現在該「結案」就「結案」。
柯沒有什麼正規的選舉行程，天天想著怎麼講話。有很多時間串門子，交朋友，東家長西家短，講些有的沒的。
靠口舌資訊戰，分化瓦解藍營，柯就想不勞而獲，輕輕鬆鬆取得勝利。他反正自信智商過人，別人都「非呆即傻」。
柯哪裡有心思，好好做功課，準備未來的政見政策，但他把話卻先講在前面，嘴巴很用功：「失言」酸別人「都不行」，沒有好好讀書，沒有準備好。
用這種套路，2022時針對韓國瑜，現在又來針對侯友宜，貶低的一文不值，柯想用嘴就唱衰打垮國民黨，把別人講得很爛，才能來凸顯自己很好。
柯把自己包裝成兩岸問題的權威和專家，對大陸有一套，但仔細看了一下，他根本就沒準備，在兩岸方面既空洞又草包。
柯的兩岸政策主張，是「台灣自主，兩岸和平」，至於解決兩岸問題的具體策略和辦法，他對媒體說：「新的提案是它（中國）的義務，不是我的義務，他們應該要先自己提出方案出來讓我們參考看看，但是我現在可以告訴你，『一國兩制』如果是指香港模式，我現在告訴你在台灣沒有市場。」
這不是表明，柯的兩岸問題解決方案，目前還是「白紙一張」，要等對岸發球來，他才來想如何找出對策，反正以他的聰明，一定能應付得來。
其它重要國政領域的政策方針，也大多如此，批藍打綠，兩黨都是廢物政黨，只有他最厲害，而他其實什麼像樣的具體方案都沒有。
侯友宜8月初，就公開對媒體宣佈全面的能源政策，柯則這兩天才推出所謂能源政策。
侯柯的兩岸和國安政策，大家也可以Google比較一下。侯7月初提出，接受符合中華民國憲法的「九二共識」，反對台獨，也堅決反對「一國兩制」，並在9月提出「3D國安戰略主張」：
一、 嚇阻(Deterrence) 我們必須提升自我防衛能力，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰。
二、 對話(Dialogue) 依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，持續兩岸的溝通與交流，更要避免軍事上的誤判。
三、 降低風險(De-escalation) 透過「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，以交流增進理解，用實力確保和平，降低衝突爆發的風險。
侯友宜的兩岸關係及國安戰略主張，詳細具體附有配套實施方案，還在訪美訪日行中「路演」，與美日政界和智庫學者交流對話，接受嚴格專業的檢視，並受到普遍的好評。
而柯的兩岸關係和國安主張和政策，幾乎是說了等於沒說，他今年第二次去美國，只敢去西岸與美科技業交流，不敢到東岸與美政界和智庫，進行嚴肅的對話和政策探討，因為他根本「沒料」能接受嚴格的檢驗。
侯友宜現在表現出，不怕藍白合破局，三腳督也要力拚的決心和魄力，就是看準柯除了「能說」之外，其它方面的能力和實力，簡直蒼白無力，也毫無準備。
侯不會騙別人，更不會騙自己，他在有充分必勝的把握下，開始「結案」、攤牌和出擊，而且成績顯著，與柯的高下立判。
《美麗島電子報》11月2日公佈第64波追蹤民調，2024若是三腳督情況下，參選人支持度，民進黨賴清德36.6%、國民黨侯友宜25.8%、民眾黨柯文哲19.5%。這份最新民調顯示，在侯友宜展現出必戰、必勝的決心，不受柯以藍白合「破局」的要挾之後，民意已起了劇烈的變化。
美麗島長期追蹤民調，6月時，侯落後柯10%。從8月起追平到兩人支持度呈現麻花卷，自10月24日侯霸氣「攤牌」，結果現在侯已贏過柯6%，超出誤差範圍。
政治博弈和合作的唯一規則，就是「打鐵還要身子硬」，乞憐求和只會被吞併，目前的態勢，就算三腳督拚棄保，國民黨都有「棄柯保侯」大勝的機會。
不要以為，委曲求全可以與虎謀皮，柯只是「唬」住藍營的紙老虎，根本沒有老虎皮，皮是紙做的，柯文哲想跟「老刑警」玩「詐術」，當然被侯友宜看破手腳，而接連完爆。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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