名家論壇》黃創夏／淪為搞笑連續劇的「藍白合」

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然後，國民黨又拿出「藍白合」，想要吞吃柯文哲，用基層組織吃定柯文哲搞「開放式民主初選」，以為自己家大業大就可以吃定柯文哲。
如果侯友宜真的夠強，幾場借助韓國瑜人氣、王金平人脈的大造勢，把侯友宜的民調拉抬到不管是市話或手機，都持續穩定柯文哲「5%」以上，柯文哲再怎麼狡猾，也得就範！
侯友宜和國民黨太笨了，反而讓柯文哲得以運用，不斷創造出一種「侯友宜太弱，要靠柯文哲揹」之話語主導權，柯文哲反而成了拿了裡子的贏家。
更關鍵的：侯友宜和朱立倫的戰略利益根本不合，朱立倫的最大戰略利益是「國民黨區域立委最大化」，這樣子等到開票夜還有抗衡「逼宮」之藉口；而柯文哲今年只要能夠「民眾黨不分區立委最大化」，就已經是絕對的贏家，所以兩個人當然彼此有談的空間。
朱、柯兩人根本不會反對「立委席次最大化」的合作空間，朱立倫要的是，柯文哲別在區域立委選區搞破壞，而柯文哲想要的是，打著「聯合輔選區域立委」的旗號，要朱立倫放行，讓柯文哲替國民黨的小雞站台。
這個局中，侯友宜呢？毫無籌碼、也無效用！
試想：柯文哲雖然沒有地方組織，但當他站到國民黨某區域立委的台上，「某某立委凍蒜、柯文哲凍蒜」響起，那是多麼大的便宜？所以朱立倫對「站台」留中不發，不敢輕易許諾。
因此才演出了「王婆」和「西門慶」約會，「金蓮」被晾在一旁之《搞笑金瓶梅》之鬧劇。
而更需要注意的是，大家都知道是鬧劇，為什麼還要演？是否背後有國民黨之「不可抗力之因素」！
是什麼不可抗拒的壓力、哪一隻看不見的手在影響，指導藍白之間的這一種心不甘、情不願，卻有不得不結合的「婚姻」？
持平地說，就算郭台銘最後參選到底，以他目前的民調數字，這種在「5%」附近的數字，所有人都知道，郭台銘對選情已經「毫不重要」，他是否參選到底，對於所謂的「藍白合」的影響，無關緊要！
令人不解的是：中國為什麼還要對他出重手？
恐怕這不是「殺雞儆猴」，而是「殺猴儆雞」！
中南海釋放的訊息很明確：連在中國最大的台商，養活上百萬勞工、替中國創造外匯第一名的郭台銘富士康，這樣的大咖都說殺就殺了，其他和中國有往來的台灣人物和台商企業，你們的罩子要放亮點，千萬不要表錯態、站錯邊。
至於趙天麟的親密照片和鄭文燦的偽造照片，時機詭異的釋出，恐怕也不僅僅是修理民進黨，而是釋放出「凡來過，必留下痕跡、而且可以隨意剪接和變臉」警告，這就是告誡那些去過中國的人物了，不管是去投資、交流、偵辦刑案、推廣醫療技術。
中南海是否也在警告：那些到過中國的人們啊，你們大家都要識相點，小心「凡來過，必留下痕跡」！
這幾件事合在一起看，中華民國的公民，就要更警惕這回中南海的介選手法和凶狠，更要深思，投票那一天，是在選「民選之人」還是「習選之人」？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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