▲妙齡女胸悶呼吸困難　長期吸電子煙惹禍

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漫畫圖文宣導禁菸防制 提高青少年吸睛度具醫師背景的網路漫畫家「白袍恐懼症」作者小雨醫師，以有趣的漫畫圖文描述醫師跟病患診間對話，透過青少年最常接觸的網路社交媒體，提醒青少年遠離菸害！
小雨醫師表示，這次菸害防制漫畫作品的創意發想，主要是發現很多人誤以為電子煙無害，也聽同業醫師分享很多年輕人明明知道使用電子煙有害健康，卻因爲同儕鼓吹，想要有團體歸屬感而養成使用電子煙的習慣，最後身體出問題才後悔。其實電子煙與加熱菸跟傳統紙菸一樣，含有尼古丁及有害微粒等，都會對人體產生健康危害。
電子煙使用率倍增 青少年健康現危機根據國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生、高中職生的吸菸率有逐年下降趨勢，但國中生、高中職生電子煙使用率分別由107年1.9%與3.4%上升至110年3.9%與8.8%，合併計算青少年電子煙使用率由107年2.7%上升至6.6%，短短3年時間快速倍增，顯見電子煙氾濫已對青少年形成嚴重的健康危機。
今(112)年3月22日「菸害防制法」修法上路，除全面禁止各式類電子煙製造、販賣外，並禁止未滿20歲青少年及孕婦使用電子煙及新興菸品，也禁止任何人供應電子煙或與電子煙相關器物以及新興菸品予未滿20歲青少年及孕婦，以及民眾不得於禁菸場所使用電子煙及新興菸品等。
高雄市政府衛生局爲守護市民健康，將持續推行菸害防制宣導，今年除了邀請網紅拍攝網路宣導影片外，也積極辦理無菸校園宣導。在此呼籲民眾，為了自己和家人的健康，應拒絕所有菸品，也提醒有吸菸習慣的民眾，電子煙無法幫助戒菸，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助，可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。
健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59789
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