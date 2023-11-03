十大槍擊要犯也爆涉以現金收購連署書 共和黨主席周克琦聲押禁見
全台共有10組人馬為參與明年的總統大選，在各地連署，除鴻海創辦人郭台銘最受矚目外，另有前十大槍擊要犯藍信祺搭擋「副手」第三勢力333政黨聯盟兼共和黨主席周克琦也積極爭取連署，但他們被檢舉涉嫌收購連署書，昨遭檢調搜索、約談。台北地檢署複訊後，今（3）日依涉嫌違反《總統副總統選罷法》連署行賄罪將周克琦聲押禁見，另2名共犯各交保2萬、1人限制住居、藍信祺無保請回。
記者潘千詩／台北報導
北檢接獲周克琦等人舉辦造勢活動時，涉提供每人200元現金，邀請民眾簽署連署書，因此指派檢察官偵辦，並於2日指揮台北市調處兵分4路搜索，傳喚、拘提5名被告及10名證人到案。
檢方訊後認，周克琦涉犯《總統副總統選舉罷免法》對連署人行賄罪嫌重大，且有羈押原因及必要，3日凌晨向法院聲請羈押禁見。另周女、蔡男各命2萬元交保，傅男被諭令限制住居，藍男請回。
事實上，周克琦早先已被查出，因涉嫌收受中資並動員群眾抗議，8月已遭《反滲透法》起訴。
至於周克琦的搭擋藍信祺，曾在1981年間犯下虎山雙屍命案，21歲時遭列十大槍擊要犯，後依殺人等罪判處20年，1991年假釋出獄，1993年在台北市信義區引爆瓦斯桶，1996年因組織強盜被捕，二度入獄，2007年出獄後經商。2016、2020年兩度獨立參選總統，但連署均沒有達標，無法參選。