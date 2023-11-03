秋老虎發威「全台熱到週日」！下週2波東北季風 大台北掉回22度
秋老虎發威！各地暖熱但天氣穩定，今（3）日因為風力相當微弱，就連東半部迎風面都沒有顯著降雨，雖清晨在新竹關西出現低溫16度，不過上午快速回暖，全台高溫30度，日夜溫差在10度左右或以上，炙熱天氣一路持續到週日，下週迎接兩波東北季風，週二北部、東半部日照減少，溫度剩下22至25度。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險公司分析師李至晟表示，今天臺灣附近轉為偏東風，因為風力相當微弱，就連東半部迎風面都沒有顯著降雨，天氣可說是相當穩定。夜間清晨一樣因為弱風加上雲量少，輻射冷卻相當明顯，平地低溫大約在20度至22度不等，其中冷空氣容易聚集在空曠地區或是丘陵中的谷地，氣溫又更低，今天平地最低溫還是出現在新竹關西，只有16度；上午快速回溫，日夜溫差相當大，大都在10度左右或以上，這樣的天氣預計可以持續到週日。
李至晟提醒，下波的天氣變化將發生在下週一白天，因為鋒面跟高壓南下，臺灣又會短暫轉為東北季風天氣型態。目前看來這次只有鋒面尾端掠過北部沿岸，後面的冷空氣也不強，中南部地區影響還是不大。只有迎風面的北部、東半部在週一午後陸續轉為陰有雨的天氣。
白天的氣溫方面，只有下週二的北部、東半部因為日照減少較低，大約是22-25度，中南部一樣有機會來到30度或以上。下週三白天東北季風快速減弱並轉為偏東風，迎風面水氣減少後，溫度回升。下次的東北季風要等到下週後期甚至週末才有機會。