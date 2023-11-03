「陸配須放棄戶籍非國籍」 賴幸媛挺柯文哲找徐春鶯當不分區立委
民眾黨不分區名單傳出要納入陸配徐春鶯，引發爭議。陸委會主委邱太三表示，就算徐春鶯列入不分區，需要出具放棄國籍的證明文件，才可以擔任立委。不過根據《風傳媒》報導，兩岸關係有其特殊性，依法是以戶籍定義兩岸人民，不是國籍，只有放棄戶籍，沒有放棄國籍這回事。賴幸媛也力挺民眾黨主席柯文哲的進步政策。
記者何哲欣／台北報導
邱太三日前接受專訪說，現行的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》確保取得中華民國身分證10年的中國大陸配偶，可以登記為公職候選人，然而，勝選成為等同公職人員的民意代表之後，仍然必須依照《國籍法》以及《公務人員任用法》規範，出具放棄國籍的證明文件，才可以擔任立委。
不過民眾黨主席柯文哲反嗆，請邱太三出來表態並說明清楚，目前台灣36萬陸配中，已經領有中華民國身分證的人，是不是每個人都要放棄中華人民共和國的國籍？還是只是取消在大陸的戶籍？請陸委會出來說明態度如何？
賴幸媛接受《風傳媒》專訪時說，兩岸關係有其特殊性，陸配要拿到中華民國身分證的前提，是要喪失大陸原籍，也就是戶籍；兩岸關係依法以戶籍定義兩岸人民，不是國籍，只有放棄戶籍，沒有放棄國籍這回事。
賴幸媛也力挺柯文哲的陸配不分區提名政策，她說，徐春鶯是陸配，已是在台有戶籍的中華民國公民，依法在台納稅、繳健保費，若參選不分區立委，權利也受《中華民國憲法》的保障。