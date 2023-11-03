MLB／馬林魚36轟重砲Soler拒絕執行球隊選項！宣布投身自由市場
美國職棒（MLB）在今（3日）自由市場正式開市，根據邁阿密馬林魚隨隊記者Christina De Nicola透露，馬林魚陣中現年滿31歲在今年繳出36轟的重砲 Jorge Soler，拒絕執行1300萬美元球隊選擇權，選擇投身自由市場， Jorge Soler也成為今年首位公開宣布投身自由市場的球員。
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟過往慣例，在世界大賽結束後的隔天開始，擁有球隊選擇權的選手會先與原球團進行談判，若雙方價碼有落差，才會宣布投身自由市場，Jorge Soler因2022賽季受傷，在該年與馬林魚簽下3年3600萬美元的合約，前兩年都擁有跳脫條款。
在今年Jorge Soler繳出36轟，生涯第二多全壘打球季，更率領馬林魚殺入季後賽（外卡戰0勝2敗不敵費城人），在當時Jorge Soler就透露，「馬林魚是一支年輕的球隊，大家都渴望勝利，這是一個很棒的環境，但有一些事情是必須考慮（指續留馬林魚），但在下賽期我確實會認真考慮留在邁阿密。」
Jorge Soler本季138場出賽，繳出126安、包括36轟、75分打點與打擊率0.250的成績，但根據記者Christina De Nicola透露，馬林魚恐怕不會留下這位31歲強打，將會在自由市場或透過交易尋求替代人選。