LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

NBA／Green稱勇士上季化學效應糟糕　Kerr：他會同意自己也要負責

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green抨擊球隊上賽季化學反應不佳，總教練Steve Kerr做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green抨擊球隊上賽季化學反應不佳，總教練Steve Kerr做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士隊明星大前鋒Draymond Green昨晚的一些言論引起了NBA的討論，他抨擊了勇士隊上賽季的化學效應。對此球隊總教練Steve Kerr也在今（3）日做出回應，他認為前者也會同意自己也必須要為此負上一些責任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Green當時的原話為：「去年球隊的化學效應糟糕（Last year was horses**t.），來工作時很艱難、沒意思。而今年，當我們的球員來到球場時，你會看到他們臉上充滿喜悅之情，這個團隊喜歡在一起打球。」

對此Kerr也在受訪時做出回應，「每個賽季都是不同的。去年對Draymond來說在很多方面都是艱難的一年，但（我相信）他會是第一個站出來承認這些狀況中有一部份是他自己造成的。我認為這支球隊已經在很多方面對我們去年所犯的錯誤做出回應，Draymond首當其衝。他明白自己今年必須成為更好的領導者。」

Kerr也補充說道，去年Green在訓練中毆打Jordan Poole的影片曝光後，勇士隊的化學效應受到了嚴重衝擊，讓球隊成為了外界目光的焦點，他們再也無法從那次事件中恢復過來。

但他認為將原因都歸咎於Poole是不公平的，他認為這名年輕後衛打得很好，失利的結局要由所有人共同承擔。從數據上看，Poole去年打出了一個不錯的賽季，場均貢獻20.4分和4.5次助攻。他當時被認為是勇士隊的未來。

而球隊射手Klay Thompson在被問到「球隊上賽季化學效應不佳」的說法時，則回應：「我認然今年我們的化學效應很棒，每次我穿上勇士隊都很慶幸，這像是夢想成真，無論你打了多少年，能進NBA都像是夢想成真。我認為今年的化學效應很棒，但去年也很好。每次在NBA打球時，我都感覺很棒。我不會過多考慮化學反應的問題，勝利可以解決一切。」

NBA／Draymond Green將在明對火箭比賽回歸　勇士先發5人如何抉擇

NBA／Draymond Green預計能趕上開季　目標在勇士隊開幕戰中出賽

NBA／Curry在35歲仍處於巔峰　Green：他正努力戰勝時間老人

NBA／勇士Green驚傳腳踝扭傷恐趕不上開季　估計休息4到6週

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞