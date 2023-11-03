NBA／Green稱勇士上季化學效應糟糕　Kerr：他會同意自己也要負責

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對此Kerr也在受訪時做出回應，「每個賽季都是不同的。去年對Draymond來說在很多方面都是艱難的一年，但（我相信）他會是第一個站出來承認這些狀況中有一部份是他自己造成的。我認為這支球隊已經在很多方面對我們去年所犯的錯誤做出回應，Draymond首當其衝。他明白自己今年必須成為更好的領導者。」
Kerr也補充說道，去年Green在訓練中毆打Jordan Poole的影片曝光後，勇士隊的化學效應受到了嚴重衝擊，讓球隊成為了外界目光的焦點，他們再也無法從那次事件中恢復過來。
但他認為將原因都歸咎於Poole是不公平的，他認為這名年輕後衛打得很好，失利的結局要由所有人共同承擔。從數據上看，Poole去年打出了一個不錯的賽季，場均貢獻20.4分和4.5次助攻。他當時被認為是勇士隊的未來。
而球隊射手Klay Thompson在被問到「球隊上賽季化學效應不佳」的說法時，則回應：「我認然今年我們的化學效應很棒，每次我穿上勇士隊都很慶幸，這像是夢想成真，無論你打了多少年，能進NBA都像是夢想成真。我認為今年的化學效應很棒，但去年也很好。每次在NBA打球時，我都感覺很棒。我不會過多考慮化學反應的問題，勝利可以解決一切。」