影／美、加軍艦過台海後20架共機越線 陳建仁喊：別讓區域不穩定
一艘美軍和加拿大軍艦1日穿越台灣海峽，隨後傳出20架共機逾越台海中線。對此，行政院長陳建仁今（3）日喊話說，希望中國不要再繼續造成台海的不穩定，使得地區的繁榮受到影響。
記者陳佩君／台北報導
針對共軍動態，陳建仁上午在立法院受訪時表示，國防部以及國安單位都有所掌握，政府也一再地呼籲，台海是牽涉到整個和平穩定以及繁榮發展，是相當地重要，所以也會跟相關國家，繼續維持台海的和平穩定，讓整個區域能夠和平繁榮。
陳建仁呼籲，希望中國在這一方面，不要再繼續造成台海的不穩定，使得這個地區的繁榮受到影響。
對於政府能否促成加薩走廊人道救援？陳建仁提到，政府對於以巴戰爭相當關注，我國譴責所有恐怖攻擊，「我們立場相當堅定，也很關心在當地難民的人道救援問題，會跟世界上的國家繼續努力」；他提到，希望戰爭能夠早日結束，和平早日到來。
另外，三立電視台入股中嘉有線電視系統台，並持股27%，被質疑違反媒體壟斷條款，NCC也促改正。陳建仁說，NCC已掌握相關資料，相信NCC一定會按照所掌握的資料，去做很詳盡的調查，因為NCC是一個獨立的機構，相信他們的判斷和決定。