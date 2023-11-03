64歲主播沈春華發生車禍！眼睛有異物「閉眼瞬間」撞上小黃
64歲資深主播沈春華前（1）日發生車禍！她在臉書分享驚險過程，一早開車在台北市基隆路正氣橋，未料，沈春華突然覺得眼睛有異物感，「我本能的閉上眼睛，希望不適趕快消除。就在短短幾秒內，我猛然睜開眼睛、下意識急踩煞車。原來車子不覺滑動，已經碰上前面的小黃！」她心想「完了」，本以為發生車禍會耽誤行程，誰知結局竟大翻轉，僅僅30秒就解決危機。
記者黃盈容/綜合報導
沈春華過去是中視當家主播，坐擁13座金鐘獎肯定，專業播報能力獲觀眾信賴。沈春華在臉書分享車禍經過，表示昨一早8點要去重要工作行程，她因眼睛不適，閉眼瞬間沒注意到車子滑動，竟意外撞上前面計程車，「我看到車內女乘客驚慌回頭，顯然有感受震動。我想完了，勢必有一番「處理」，會耽誤工作行程，會引起交通阻塞，而現在有一群人在1公里外等我…。」
沈春華還在懊惱怎麼會發生這種狀況時，司機大哥已下車查看，確認自己車子防護桿，接著司機大哥做出驚人之舉，「隔著擋風玻璃跟我搖搖手，『沒怎樣啦，好好的，嘸代誌…』」，沈春華超驚訝，直說「前後不過30秒！我簡直不敢置信！」
她確認對方車子完整無傷後，也把頭伸出車窗外，大聲道歉「真正拍謝，真多謝！」最後沈春華優雅地準時到達工作地點，她十分謝謝司機大哥從容大度！