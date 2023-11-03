藍白合瀕破局！藍小雞焦慮 他喊話：侯友宜找韓國瑜當副手也能贏
國民黨主席朱立倫日前與黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲三方會談，不過對於如何決定一組總統候選人，仍無共識，侯友宜還下最後通牒。距離大選登記剩3個禮拜，藍白合作難度高，代表國民黨參選台中立委的廖偉翔在臉書說，如果藍白不能合，侯友宜找高雄市前市長韓國瑜當副手，也能贏得大選。
記者何哲欣／台北報導
廖偉翔說，如果能夠促成藍白合，集最大力量扳倒民進黨，自然是利國利民的上上之策，但顯然在誰正誰副以及民調規則上出現很大的歧異，侯友宜、朱立倫、立法院前院長王金平等國民黨重要人物都苦苦喊話，至今卻還未能等到這振奮人心的消息，但選戰期間迫在眉睫，不可能一直等下去，如果不能合作，就是各自祝福，兄弟登山、各自努力。
廖偉翔認為，能合固然好，如若不能，國民黨也必須秉持黨魂、黨格，發揮獨立作戰的「戰鬥精神」，把總統選戰打完，國民黨如今有4席直轄市長，9席縣市首長、167席直轄市議員及75席的鄉鎮市長，基層實力可說是非常堅強，上一次的總統選戰，韓國瑜的得票數也高達552萬票，是當時香港事件讓民進黨借機操作恐中牌、抗中牌催出817萬選票而落敗，但今年不會如此。
廖偉翔說，今年民進黨已被爆料國防外交召委「實質親中」、有立委去對岸經商，甚至還有詐騙立委、論文抄襲、與黑道過從甚密等爭議，已經讓抗中保台的神主牌徹底失效，因此，國民黨若推出侯韓配，仍有一戰之力。他喊話，國民黨的首要任務，不是對人委曲求全，而是應該把昔日黨的光榮感及國家的榮譽感找回來，不畏不懼、獨立作戰，先盡全力，再看天意。