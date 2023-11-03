NBA／Harden降臨快艇組四巨頭 Leonard：我好興奮啊！
美國職籃NBA洛杉磯快艇透過交易從費城76人隊換來James Harden，與Paul George、Russell Westbrook和Kawhi Leonard組成四巨頭，對於與Harden當隊友，Leonard在受訪時表示：「我想自己是挺興奮的！」
記者路皓惟/綜合報導
Leonard在接受FOX Sports記者Melissa Rohlin受訪時表示，「我知道他是踏上NBA場上的最佳球員之一。」Harden生涯10度入選全明星隊，三度榮膺得分王，上賽季他為76人平均貢獻21.0分和10.7次助攻。
Harden的加入將為球隊其他球員帶來更多的機會，快艇主帥Ty Lue表示，依據球隊的數據部門提供的資料，Harden在2022-23賽季為隊友製造了350個空檔機會。
George也對Harden的加盟表示滿意，「還有什麼比4個南加州人做著以前從未做過的事情，且一起拿下冠軍更好的故事呢？我們還有許多工作要做，但我們都非常有信心能夠解決這些問題。」
過去Westbrook與Harden曾在俄克拉荷馬雷霆共事，Westbrook也認為Harden的重要性不可言喻，「我一年四季都在跟他聊天，無論是同隊還是不同隊，我們都會保持聯絡。」