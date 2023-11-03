▲心跳聲「撲通」還是「轟轟轟」？　高榮義診為長輩把關心臟健康

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嚴重主動脈瓣狹窄 2年死亡率高達50％黃偉春表示，心臟共有4個心室瓣膜，主動脈瓣、肺動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣，瓣膜功能宛如門扇，管理血液進出。兩大類瓣膜疾病包括：「瓣膜狹窄」導致血流不易通過；「瓣膜閉鎖不全」則會引起血液逆流。症狀包括易喘、胸悶、暈眩、無力等，疾病主要歸因於下列3點：
- 退化性：常見於高齡患者，心臟瓣膜隨著年齡增長而出現老化、鈣化，8成患者屬於此類。
- 先天性：患者出生時瓣膜僅有2個，較正常人少1個，導致血流不正常。
- 風溼性：幼年時患風濕性感染引起。
正常心跳「撲通撲通」 生病變成「呼呼」聲心臟瓣膜疾病早期症狀不明顯，而且治療率低，但有一招「聽心音」可及早揪出異狀。黃偉春形容，正常心臟跳動的聲音是清晰的「撲通！撲通！」心臟瓣膜出問題宛如門窗沒關好，風吹進家裡的「呼～呼～」聲，即使不是心臟專科，民眾也能在家透過聽診器察覺異狀。
8旬爺喘暈無法走 「經導管治療」血脈暢通瓣膜疾病治療方式為標準開胸手術，對於長輩難以負擔動刀，現有經導管主動脈瓣膜置換術，微創手術傷口小，僅有鼠蹊部小洞，且可快速出院，健保有給付特定族群。置換瓣膜選擇包括生物瓣膜與金屬瓣膜，使用生物瓣膜不用吃抗凝血劑，但約10年會損毀需置換；金屬瓣膜耐用性高可長期使用，但需配合服用抗凝血劑，以免產生栓塞及中風。
黃偉春醫師也分享案例，有一位80歲老爺爺走路就喘，暈眩難以行走還常摔倒，需以輪椅代步，就醫發現心雜音，進一步進行超音波、心電圖與電腦斷層掃描，確診嚴重主動脈瓣膜狹窄！黃偉春評估高齡患者動手術風險大，因此進行新型「經導管主動脈置換術」並聲請健保給付，微創手術傷口小。爺爺接受治療後血脈暢通，1個星期就出院，1個月後運動就不會喘了，回復到宛如六十耳順的年輕人生。
黃偉春醫師更提到，台灣為高齡化社會，不少民眾平日忙於工作不便照顧長者。華山基金會長期推動高齡者公益活動，此次雙方合作義診，期盼為民眾健康把關，透過「聽心音」重要而簡單的小動作及早發現心臟瓣膜疾病，且隨著醫療技術日新月異，及早治療有助於回復正常的退休生活，活的健康有品質，不用躺床過一生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59771
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