被問副手是否64歲有醫生背景男性 侯友宜笑回：期待政黨合作
藍白合進入政黨協商，國民黨總統參選人侯友宜日前放話，今天是藍白合談判最後期限，並下最後通牒喊「火車過站就不等人」。上午他到台中潭子拜廟，受訪時避談期限一事，也不回應「侯韓配」。唯媒體問及副手人選是否為「64歲有醫生背景男性」，笑回「副手大家都很關心，目標還是政黨合作」，似為侯柯配埋下伏筆。
記者顏幸如／台中報導
侯友宜今（3）日到台中市潭子區潭水亭參拜，並到市場拜票，為尋求連任的立委楊瓊櫻造勢。受訪時媒體爭問藍白合進展及最後期限、除了全民調之外是否有其他方式？以及侯友宜昨天在臉書喊話柯文哲，請為了中華民國和他「一起放下自己」。
侯友宜表示，台灣6成民意期待藍白合作，雖然時間緊迫，但他一定在政黨協商過程中拿出最好方式，彼此以最大善意和誠懇共同面對、攜手合作，才不辜負人民期待。他相信政黨協商過程一定會想出更好方法，讓大家順利圓滿。
媒體再問副手人選，侯是否希望為女性？或是「64歲有醫生的背景男性」？侯友宜笑回「目前就是政黨協商過程、期待政黨共同合作，副手大家都很關心，目標還是政黨合作」。有人追問支持者建議「國民黨自己來，搭韓國瑜」，侯友宜僅回答「謝謝建議，目前政黨協商中，一切往前走」。