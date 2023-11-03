台灣「神經罕病權威」宋秉文離世 享壽70歲：抱病做這事令人動容
台灣「神經罕病權威」、醫師宋秉文傳出辭世，享壽70歲。「台灣神經罕見疾病學會」2日晚間在臉書粉專發文表示，宋秉文於11月1日下午在家人陪伴下，在台北榮民總醫院走完人生最後一段路，宋醫師一生卓越學術貢獻，學會特別發文緬懷。目前未公開死因。
記者徐銘穗/綜合報導
宋秉文一生投入於神經醫學及罕見疾病的研究，為此領域國際學術巨擘，他於民國77年在台北榮民總醫院神經醫學中心設置全國第一個「神經基因實驗室」，開啟台灣小腦萎縮症及其他神經退化疾病的基因診斷與研究。
台灣神經罕見疾病學會指出，宋秉文為台灣神經學學會「神經基因學組」的創始主委，一生致力於推動台灣神經遺傳疾病的學術研究與國際交流 ，民國107年宋教授促成世界小腦與運動失調研究學會大會（SRCA）於台北舉辦，讓台灣小腦萎縮症各界研究者與國際接軌。
令人動容的是，宋秉文於病中仍心心念念學術，主持編纂「小腦萎縮症的臨床試驗」專書，彙集當代學者研究精華並於今年付梓出版。
除臨床服務與學術研究之外，宋教授更積極投入社會公益，在他多方奔走之下，結合醫、病、產、學各界的「台灣神經罕見疾病學會」於民國105年創立，並由其擔任創會理事長。亦推動「台灣腦庫」的創建，為無數神經罕見疾病研究者與病患權益發聲。