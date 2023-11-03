1.5萬美元腳踏車沒人偷！新加坡治安獲讚 美國旅客：文化衝擊
一名美國旅客前往新加坡旅遊後，對新加坡的治安感到相當驚訝。他發現新加坡路邊，有一輛價值1.5萬美元（約等同於新台幣48萬元）的Pinarello Dogma F12腳踏車放在路邊，且沒有上鎖，他將這件事發到社群平台X（原稱推特）後，造成網友們熱議，點閱率超過100萬次。
國際中心賴正琳／綜合報導
這名美國旅客Nick Whitaker分享了一輛高單價的腳踏車放在路邊，且沒有上鎖的照片，並稱這是他在新加坡遇到「最大的文化衝擊」，價值1.5萬美元的腳踏車竟然無人看管，也不怕被偷，引發關注。一位網友Saps指出，「我見過有人用iPhone在新加坡的美食廣場佔位，所以無人看管的腳踏車蠻正常的。」另一位網友則表示，剛搬到新加坡的時候感到非常不習慣，「在非常繁忙的市中心速食店吃午餐時，我和新加坡朋友離座去點餐時，他竟然用iPhone佔位，然後也沒有被偷！」
事實上，由於新加坡有著嚴刑峻法，新加坡的犯罪率是世界上最低的，偷竊和街頭搶劫等犯罪很少發生，暴力犯罪也極為罕見。新加坡在全球法律和秩序指數中被評為世界上最安全的國家，該指數基於人們的過往經驗和看法，例如夜間獨自行走的安全感和對警察的信心，被經濟學人智庫評為全球第三安全的城市，且基礎設施和居住環境優良。在新加坡，竊盜罪可處以三年以下有期徒刑，或併處罰款，或者兩者皆罰。