MLB／白襪Hendriks本季僅投5局！抗癌成功勵志故事獲頒東山再起獎
大聯盟（MLB）世界大賽在昨（2日）結束，大聯盟官方也在今（3日）陸續公布各獎項獲獎選手，其中美聯東山再起獎由本季僅投5局的芝加哥白襪投手「抗癌鬥士」Liam Hendriks收下，國聯則是由芝加哥小熊強打Cody Bellinger拿下。
記者張志宇/綜合報導
Liam Hendriks在去年12月時，遭診斷出非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），並在今年1月時公布此消息並接受治療，且僅花了4個月就抗癌成功，並在結束小聯盟復健賽後，於今年5月29日重返大聯盟。
但身為投手的Liam Hendriks在本季6月10日的比賽後，因傷進入傷兵名單，並在8月宣布要動TJ韌帶移植手術整季報銷，本季共出賽5場僅有5局投球、防禦率為5.40，雖投球成績不理想，但抗癌成功的勵志故事，也讓他獲得美聯東山再起獎。
2019年國聯MVP Cody Bellinger在季前以1年約轉戰小熊，並在本季上演大回春表現，繳出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，在確定奪下國聯東山再起獎後，Bellinger表示，「很高興可以打出（成績）來，對我還是家人而言，今年都學到了很多事情。」