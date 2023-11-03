夜店殺警案薛貞國家屬申請「因公撫卹」失敗 提告仍敗訴
2014年9月14日凌晨發生的「夜店殺警案」，已故台北市信義分局偵查佐薛貞國妻兒申請「因公撫卹」，但銓敘部以「意外死亡」核發撫恤金，家屬不服提起行政訴訟，請求以「因公撫卹」名義撫卹。台北高等行政法院認為，薛當時不是依法執行職務，非因公死亡，駁回家屬請求。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
薛家主張，銓敘部因公審查小組決議，依「意外死亡」撫卹，但薛是公務員，休假仍具備警職身分，接獲同仁通報到場查訪、執行職務，第一時間表明警察身分，應屬於公務人員在職因公死亡，請求法院撤銷處分，銓敘部應做成「因公死亡」撫卹的處分。
北高行根據刑事二審判決，認第三波衝突是因薛貞國有對曾威豪做出「起腳」動作，此動作已超出執行職務範圍，引起其他人反擊，也不是依法執行職務；另依警政署的員警飲用酒類禁止服勤規定，員警服勤時不得飲酒，或有酒態、帶有酒味等，若服勤前有飲酒，應事先請假或報請調整勤務時段。
北高行認為，法醫所解剖及鑑定報告，薛貞國血液酒精濃度換算為呼氣酒精濃度為0.925毫克，但薛違反規定未依程序通報、逕行處理案件，尚難認定為依法執勤，銓敘部因公審查小組決議以意外死亡撫卹尚無違誤，判決駁回家屬的請求，可上訴。