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羅時豐兒涉強盜又撞壞特斯拉！他砸3萬元買球鞋寵溺：不學壞就好

▲羅時豐（右）多年前曾帶小兒子上節目，坦言採取開明教育，只求不學壞就好。（圖／翻攝自《小燕有約》YouTube頻道）
▲羅時豐（右）多年前曾帶小兒子上節目，坦言採取開明教育，只求不學壞就好。（圖／翻攝自《小燕有約》YouTube頻道）

記者江芷稜／綜合報導

曾獲金鐘、金曲獎肯定的55歲男藝人羅時豐，出道多年形象良好，小兒子去年不慎撞壞特斯拉名車，近日又捲入強盜案件，儘管當事人聲稱新聞報導與事實不符，事件真相未明，但羅時豐曾在節目透露很寵愛小孩，花費2、3萬買球鞋給小兒子，對他們沒有嚴格要求，只要不學壞就好，讓老婆相當生氣，如今爆發社會案件，顯得格外諷刺。

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▲羅時豐自曝去年確診差點送命，住院1個多月，有7天都無意識。（圖 / 羅時豐臉書）
▲羅時豐出道多年，憨厚形象相當良好。（圖 / 羅時豐臉書）
被封為「國民姑丈」的羅時豐，總給人好好先生的形象，這幾年成立「DL.不務正YA」頻道，成功轉型當YouTuber，一直活躍於螢光幕，他1996年和老婆張若盈結婚，育有3個兒子，多年前帶小兒子一起上《小燕有約》，接受主持人張小燕訪問，兒子爆料爸爸在家中地位不高，羅時豐採取放任的育兒政策，教育方針開明，只要孩子乖、不學壞就好，成績不一定重要，讓老婆無法認同。

▲羅時豐（左）與愛妻張若盈歡度結婚20週年。（圖／環星娛樂提供，2016.05.10）
▲羅時豐（左）與愛妻張若盈歡度結婚20多年，育有3個兒子。（圖／環星娛樂提供，2016.05.10）
他透露跟兒子關係良好，會把作品拿給兒子聽，尤其是喝醉後凡事好商量，常常不小心答應孩子的要求，容易「有求必應」，直到隔天清醒才發現答應兒子購買價值不菲的球鞋，自嘲自己身為藝人，只捨得花費2、3千元買鞋，卻願意砸錢幫兒子買2、3萬元球鞋，最貴的甚至高達5、6萬元，他也相當配合，硬著頭皮去幫小孩實現願望。

▲羅時豐擔任「第33屆金曲獎頒獎典禮」主持人。（圖／台視提供）
▲羅時豐近年相當活躍，還擔任「第33屆金曲獎頒獎典禮」主持人。（圖／台視提供）
而羅時豐的小兒子頻頻出包，去年駕駛價值約350萬元的特斯拉Model X肇事，衝撞路邊停車格，一次撞倒9輛機車，羅時豐對兒子釀禍不忍苛責，結束工作回到家，只關心孩子身心狀況，坦言「小孩子也受到了驚嚇，我不忍心再罵他，就是不經一事、不長一智」。

▲羅時豐（右）多年前曾帶小兒子上節目，透露花了2、3萬買球鞋給孩子。（圖／翻攝自《小燕有約》YouTube頻道）
▲羅時豐（右）多年前曾帶小兒子上節目，透露花了2、3萬買球鞋給孩子。（圖／翻攝自《小燕有約》YouTube頻道）
如今，羅時豐開明教育態度釀成大禍，他坦承工作忙碌，只注意身為公眾人物的責任，卻忽略家庭教育的重要，才會讓小兒子捲入犯罪事件，公開發文道歉沒做好家庭教育，「身為父親的我需要再多加油！唉，人生好難啊！」讓網友相當心疼，鼓勵他好好與兒子相處，注重親子教育。

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