羅時豐兒涉強盜又撞壞特斯拉！他砸3萬元買球鞋寵溺：不學壞就好
曾獲金鐘、金曲獎肯定的55歲男藝人羅時豐，出道多年形象良好，小兒子去年不慎撞壞特斯拉名車，近日又捲入強盜案件，儘管當事人聲稱新聞報導與事實不符，事件真相未明，但羅時豐曾在節目透露很寵愛小孩，花費2、3萬買球鞋給小兒子，對他們沒有嚴格要求，只要不學壞就好，讓老婆相當生氣，如今爆發社會案件，顯得格外諷刺。
記者江芷稜／綜合報導
被封為「國民姑丈」的羅時豐，總給人好好先生的形象，這幾年成立「DL.不務正YA」頻道，成功轉型當YouTuber，一直活躍於螢光幕，他1996年和老婆張若盈結婚，育有3個兒子，多年前帶小兒子一起上《小燕有約》，接受主持人張小燕訪問，兒子爆料爸爸在家中地位不高，羅時豐採取放任的育兒政策，教育方針開明，只要孩子乖、不學壞就好，成績不一定重要，讓老婆無法認同。
他透露跟兒子關係良好，會把作品拿給兒子聽，尤其是喝醉後凡事好商量，常常不小心答應孩子的要求，容易「有求必應」，直到隔天清醒才發現答應兒子購買價值不菲的球鞋，自嘲自己身為藝人，只捨得花費2、3千元買鞋，卻願意砸錢幫兒子買2、3萬元球鞋，最貴的甚至高達5、6萬元，他也相當配合，硬著頭皮去幫小孩實現願望。
而羅時豐的小兒子頻頻出包，去年駕駛價值約350萬元的特斯拉Model X肇事，衝撞路邊停車格，一次撞倒9輛機車，羅時豐對兒子釀禍不忍苛責，結束工作回到家，只關心孩子身心狀況，坦言「小孩子也受到了驚嚇，我不忍心再罵他，就是不經一事、不長一智」。
如今，羅時豐開明教育態度釀成大禍，他坦承工作忙碌，只注意身為公眾人物的責任，卻忽略家庭教育的重要，才會讓小兒子捲入犯罪事件，公開發文道歉沒做好家庭教育，「身為父親的我需要再多加油！唉，人生好難啊！」讓網友相當心疼，鼓勵他好好與兒子相處，注重親子教育。