NBA／Wembanyama生涯首次跳球失利 輸給身高矮了15公分的他
聖安東尼奧馬刺法國籍狀元Victor Wembanyama新賽季一舉一動都受到關注，連他是否跳球成功，都有紀錄。今（3）日球隊再度對上鳳凰城太陽，這場比賽也是他生涯至今首次未能跳球成功。
NOWnews/臺北報導
身高226公分、臂展243.8公分的Wembanyama，此前已經在NBA出賽4場例行賽，而其代表球隊在開賽跳球都能取得球權，還沒有失敗過。但今天他卻踢到鐵板。
此役首節雙方照慣例跳球，太陽由本季剛剛從波特蘭拓荒者隊轉隊來的中鋒Jusuf Nurkic來跳，他身高211公分，臂展為218，身體條件不如對手。但憑藉著對時機的出色掌握，他還是漂亮地從Wembanyama手中搶到球。
Wembanyama在今年的熱身賽，還曾經和Stephen Curry在場上跳球，後者也毋庸置疑的以跳輸收場，不過當時在場上的「最萌身高差」，引起了球迷熱烈的討論。
上一場比賽馬刺在讀秒階段一度落後到5分的情況下，最終靠著Wembanyama的好表現，以及Keldon Johnson的關鍵抄截以及上籃，最終以115:114逆轉取勝。