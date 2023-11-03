青年求職失利！勞動部助攻成為AI軟體工程師　還有4.5萬津貼可拿

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陳璽存在台灣就業通網站「初次尋職青年穩定就業計畫」專區提出申請，並選擇到中彰投分署所屬的就業中心尋求協助。在就服人員的協助下，了解履歷要突顯自己在AI領域的能力與優勢，成功被知名軟體公司錄取擔任AI人工智慧軟體工程師，負責「深度學習人工智慧演算AI驅動音訊」。目前穩定就業中，就業滿30天後，更獲得第一階段的就業獎勵金。
中彰投分署表示，未來陳璽存希望延續所學成立AI寵物溝通公司，運用AI技術解決人們和寵物之間的溝通障礙，從而提升彼此的關係和幸福感。他鼓勵其他初次尋職的青年，不要放棄自己的興趣和夢想，也要善用就業服務中心及「初次尋職青年穩定就業計畫」的資源和服務，找到適合自己的工作。
「初次尋職青年穩定就業計畫」是勞動部為了協助青年就業，推動「投資青年就業方案第二期」的一項重點措施。這個計畫針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的初次尋職或從事非典型工作青年，提供尋職期間的就業協助，以及尋職津貼與就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元。
中彰投分署表示，今年7月以來，已有3600多人次參加該計畫，鼓勵青年積極尋職與穩定就業。若青年想要了解更多關於計畫的細節和申請流程，可以參考台灣就業通網站上的相關資訊，也歡迎撥打中彰投分署台中就業中心計畫窗口04-23592181分機3721洽詢。