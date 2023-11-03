富士康驚傳土地歸國有！鴻海重訊澄清：個別自媒體無端造謠生事

青年求職失利！勞動部助攻成為AI軟體工程師　還有4.5萬津貼可拿

▲應屆畢業生陳璽存在勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」助攻下，順利錄取AI人工智慧軟體工程師，還有津貼及獎勵金可拿。（圖／勞動部提供）
▲應屆畢業生陳璽存在勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」助攻下，順利錄取AI人工智慧軟體工程師，還有津貼及獎勵金可拿。（圖／勞動部提供）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部為協助青年縮短待業期間並儘速就業，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的初次尋職或從事非典型工作青年，提供尋職期間的就業協助，以及尋職津貼與就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元。應屆畢業生陳璽存初次尋職因缺乏經驗導致求職失利，參加該計畫後，除順利錄取AI人工智慧軟體工程師，也拿到津貼及獎勵金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部勞動力發展署中彰投分署指出，陳璽存在大學時期就對AI技術有濃厚的興趣，研究所期間以「視訊超解析度」為題，研究運用AI技術提升影片解析度。他希望自己的第一份工作可以進入相關產業，延續自己的研究興趣與成果，卻發現自己的履歷無法吸引企業的注意。

陳璽存在台灣就業通網站「初次尋職青年穩定就業計畫」專區提出申請，並選擇到中彰投分署所屬的就業中心尋求協助。在就服人員的協助下，了解履歷要突顯自己在AI領域的能力與優勢，成功被知名軟體公司錄取擔任AI人工智慧軟體工程師，負責「深度學習人工智慧演算AI驅動音訊」。目前穩定就業中，就業滿30天後，更獲得第一階段的就業獎勵金。

中彰投分署表示，未來陳璽存希望延續所學成立AI寵物溝通公司，運用AI技術解決人們和寵物之間的溝通障礙，從而提升彼此的關係和幸福感。他鼓勵其他初次尋職的青年，不要放棄自己的興趣和夢想，也要善用就業服務中心及「初次尋職青年穩定就業計畫」的資源和服務，找到適合自己的工作。

「初次尋職青年穩定就業計畫」是勞動部為了協助青年就業，推動「投資青年就業方案第二期」的一項重點措施。這個計畫針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的初次尋職或從事非典型工作青年，提供尋職期間的就業協助，以及尋職津貼與就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元。

中彰投分署表示，今年7月以來，已有3600多人次參加該計畫，鼓勵青年積極尋職與穩定就業。若青年想要了解更多關於計畫的細節和申請流程，可以參考台灣就業通網站上的相關資訊，也歡迎撥打中彰投分署台中就業中心計畫窗口04-23592181分機3721洽詢。

15到29歲每月領8000元！勞動部職訓助她變身工程師、加值又加薪

高中職「先就業、再升學」　勞動部發每人每月1萬、最長給36個月

高中職畢業生就業或升學 勞動部協助青年定方向

職涯發展不迷茫！勞動部人才資源中心助求職者走出自己的路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞