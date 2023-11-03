MLB／大谷翔平、Bellinger領銜！共130位選手今宣布投身自由市場
美國職棒（MLB）2023賽季正式結束，但休賽季自由市場的商業大戰隨即展開，今（3日）共有130位選手宣布成為自由球員，其中就包括「二刀流」日籍球星大谷翔平、本季獲頒國聯東山再起獎的Cody Bellinger與教士賽揚左投Blake Snell、費城人強投Aaron Nola等球星。
記者張志宇/綜合報導
任何成為自由球員的選手，皆可在下週一（6日）下午5點開始，與任何球隊進行接觸，這天也是球隊提出合格報價（Qualifying Offer）的最終截止日，合格報價是指如果選手在原所屬球隊待滿整季、並在季後成為自由球員，球團可向球員提出為期1年以上的合約，其價碼為該年度大聯盟年薪前125名的平均。
《MLB.com》透露今年球團對球員的合格報價價碼落在2032萬美元（約6.5億台幣），比去年的1965萬美元（約6.3億台幣）還多，但在去年僅有舊金山巨人Joc Pederson、德州遊騎兵Martin Perez接受報價。
大聯盟日籍球員除了大谷翔平投入自由市場，其中藤浪晉太郎與前田健太都取得自由身，根據《美聯社》報導，今年自由市場還包括強投Sonny Gray、終結者Josh Hader、三壘手Matt Chapman、36轟重砲Jorge Soler與強打J.D. Martinez，且目前仍有61位選手會根據選擇權，決定是否在下週一前成為自由球員。
根據邁阿密馬林魚隨隊記者Christina De Nicola報導，馬林魚陣中現年滿31歲在今年繳出36轟的重砲 Jorge Soler，拒絕執行1300萬美元球隊選擇權， 是本季首位拒絕球隊選項投身自由市場的球員。