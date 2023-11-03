微星1111購物狂潮來襲！熱銷明星筆電現省萬元再享獨家好禮

歡慶MSI筆電20週年！購機贈特展VIP限定套票組
適逢筆電推出20週年，MSI將在今年12月於松菸文創園區舉辦「筆電20週年特展」活動，雙十一購物節期間購機就能搶先參加！2023/10/30-11/26期間選購MSI筆電任一款，登錄即贈「微星筆電20週年特展VIP限定套票組」，內含特展門票乙張、特展限定贈品及限定抽獎資格，逛展並完成闖關任務就有機會抽中萬元大獎！
熱銷明星款筆電享超值優惠 現省萬元再享獨家好禮
滿血效能電競Katana 15以質感霧黑機身搭配蝕刻盾牌logo與線條點綴，如同被賦予神秘力量的龍魂之刃，搭配獨家Cooler Boost 5動態散熱模組，並支援MUX獨顯直連設計，能讓效能全面釋放。Katana 15搭載4區RGB全彩背光電競鍵盤，WASD熱鍵並具備獨特半透明鍵帽設計，玩家能盡情享受炫彩閃爍燈光效果帶來的沉浸遊戲體驗。Katana 15指定款搭載Intel® Core™ i5-13420H 處理器及GeForce RTX™ 4060筆記型電腦GPU，原價49,900元，雙十一狂歡優惠價34,111元，再贈專用後背包(市價1,590元)，完成活動登錄加碼送「微星筆電20周年特展VIP限定套票組」。
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極致纖薄商務筆電Prestige 13 Evo採用鎂鋁合金材質打造僅有990克的超輕薄機身，纖薄輕巧依舊配備了75 Whrs的大容量電池，提供最高達15小時的絕佳續航力，且支援快速充電功能，是行動工作者的最佳夥伴。內建人臉辨識和指紋辨識功能，可透過Windows Hello輕鬆且安全地登入，Prestige 13 Evo高階指定款搭載Intel® Core™ i5-1240P處理器，原價NT$41,900，雙十一狂歡優惠價29,900元，再贈質感手提電腦包(市價1,690元)，完成活動登錄加碼送「微星筆電20周年特展VIP限定套票組」。
美型商務筆電Modern 15以雋永的經典霧黑色系打造纖薄質感機身，180° 可攤平螢幕設計並能以快捷鍵翻轉畫面，一鍵即可輕鬆分享畫面，打造更高效的工作生產力。加大觸控板、全尺寸的鍵盤帶來更好的操控性，優化的1.5mm鍵程使用上更加舒適且符合人體工學，鍵盤背光設計讓你在昏暗環境也能流暢工作。以符合MIL-STD 810G軍規同級標準進行測試，擁有高品質的穩定性與耐用度。Modern 15指定款搭載Intel® Core™ i5-13420H處理器，原價31,900元，雙十一狂歡優惠價19,900元，再贈質感手提電腦包(市價1,690元)，完成活動登錄加碼送「微星筆電20周年特展VIP限定套票組」。
微星「1111購物狂潮」活動即日起開跑，除了熱銷明星機款享超值優惠價，選購Titan GT / Raider GE / Vector GP / Stealth系列電競筆電即送「尊爵電競後背包」(市價2,590元)，Pulse / Katana / Sword / Alpha / Bravo系列電競筆電送「專用後背包」(市價1,590元)，Summit / Prestige / Modern系列商務筆電送「質感手提電腦包」(市價1,690元)，Creator / CreatorPro系列創作者筆電送「質感手提電腦包」及「9合1多功能Type-C擴充埠」(市價3,180元)。活動期間選購任一款MSI筆電登錄即贈「微星筆電20周年特展VIP限定套票組」，指定搭載第13代Intel® Core™ i9/i7處理器的MSI筆電，再加碼送1,000元電子現金即享券。
詳情請見微星「1111購物狂潮」活動頁
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