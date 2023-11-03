「媽媽嘴雙屍命案」兇嫌謝依涵入女監6年　典獄長曝最新獄中近況

「一公斤才800萬」！桃園男匯款千萬要買貴4倍黃金

▲男子到銀行要匯款千萬，要買高於市價4倍的黃金。行員及員警苦口婆心勸說下，男子才終於發現自己遭到詐騙。（圖／記者李春台翻攝）
▲男子到銀行要匯款千萬，要買高於市價4倍的黃金。行員及員警苦口婆心勸說下，男子才終於發現自己遭到詐騙。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台／桃園報導

桃園市中壢區一名男子昨（2）日到臺灣銀行新明分行要匯款1千萬，說是要買朋友介紹的便宜黃金。行員發現有異，因此向中壢分局興國派出所報案，員警到場後苦口婆心向男子勸說，並舉近日黃金牌價1公斤才200多萬，怎會想要去買400萬的黃金？男子最後才終於意識到自己遭遇了詐騙，取消了匯款。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中壢警方表示，2日14時左右接獲臺灣銀行新明分行的機警行員報案，說有一名男子要匯款1千萬元買黃金，應該是遭到詐欺，警方獲報後立刻派遣巡邏員警魏先廷及林愷宸趕往關懷。

現場經員警關心，這名年約50歲的張姓男子向警方說，他是在朋友的介紹下要買1公斤多的黃金，說1公斤才800萬，而且也有到店面去看過實體，但警方眼尖發現歹徒仍透過手機通訊軟體「微信」向他通話，還說怎麼不再買多一點，而且警方持續追問朋友是誰、店面在哪等細節，張男卻支支吾吾，只說這樣買比較便宜，員警再問他對方會如何交付黃金，竟說匯款完成後對方會寄過來，行員也告訴員警，張男要匯入的公司帳戶是最近才設立，十分可疑。

魏、林2員不斷向張男解釋這很明顯是詐欺手法，更指著銀行內的匯率告示牌提醒張男，當時的黃金牌告利率1公斤也才200多萬元，強調購買任何金飾或珠寶，一定要找有信譽的店家或網路平台購買，萬一款項匯出後卻收到假貨，那真的是損失大了，張男在員警相勸之下才幡然醒悟，知道這是有問題的交易，立即打消匯款念頭，感謝員警讓他保住千萬財產。

中壢警方表示，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

夜店殺警案薛貞國家屬申請「因公撫卹」失敗　提告仍敗訴

桃園總圖電影院座位遭削減　凌濤擔心未來電影票比五月天的還難搶

SRF電廠撤案或廢止？張善政：若進駐須符合最新最嚴格環保標準

水資源回收再利用！「桃園文青再生水」與高科技產業簽用水契約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞