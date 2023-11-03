「一公斤才800萬」！桃園男匯款千萬要買貴4倍黃金

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現場經員警關心，這名年約50歲的張姓男子向警方說，他是在朋友的介紹下要買1公斤多的黃金，說1公斤才800萬，而且也有到店面去看過實體，但警方眼尖發現歹徒仍透過手機通訊軟體「微信」向他通話，還說怎麼不再買多一點，而且警方持續追問朋友是誰、店面在哪等細節，張男卻支支吾吾，只說這樣買比較便宜，員警再問他對方會如何交付黃金，竟說匯款完成後對方會寄過來，行員也告訴員警，張男要匯入的公司帳戶是最近才設立，十分可疑。
魏、林2員不斷向張男解釋這很明顯是詐欺手法，更指著銀行內的匯率告示牌提醒張男，當時的黃金牌告利率1公斤也才200多萬元，強調購買任何金飾或珠寶，一定要找有信譽的店家或網路平台購買，萬一款項匯出後卻收到假貨，那真的是損失大了，張男在員警相勸之下才幡然醒悟，知道這是有問題的交易，立即打消匯款念頭，感謝員警讓他保住千萬財產。
中壢警方表示，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。