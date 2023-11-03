鐵花村不明原因宣布熄燈 紀曉君大哭無法接受：可以幫忙救嗎
台東著名景點「鐵花村」經營13年，孕育許多當地音樂人才，為外地遊客必定造訪的地標，也是樂迷、文青的集散聖地，怎料，昨（2）日官方突然宣告鐵花村年底將吹熄燈號，震撼藝文圈，金曲歌手紀曉君發文表示不敢相信，「我超級難過...可以幫忙救嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
紀曉君過去多次在鐵花村演出，昨晚她在私人臉書寫下：「剛剛得到消息，台東鐵花村年底要熄燈了！我超級難過，為什麼啦！可以幫忙救嗎？不能接受，台東指標性音樂聚點...」並一連放上10個流淚的表情符號，情緒相當激動。
許多網友附和紀曉君的貼文，不解地問：「鐵花村已經是去台東就一定會去的指標性地方，熄燈了還有觀光商機嗎？不可思議」、「我很喜歡那裡欸！八月才去的」、「那裡有旅行美好的回憶耶，一起連署救」、「若沒有鐵花村，台東的夜晚更失色了不少，一個充滿藝術氣息跟文創所在之處，絕不能消失」！
一手建立鐵花村的台灣好基金會在粉專發長文，宣布「鐵花村將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點」，但沒有說明結束營業的確切原因，台東縣長饒慶鈴今早在臉書證實此事，指縣府尊重基金會的決定，不過強調「擾動台東音樂能量未完待續」，並引用聖經「我實實在在告訴你們，一粒麥子若不落在地裡死了，仍舊是一粒；如果死了，就結出許多果實來」，似乎留下伏筆。