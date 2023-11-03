直擊／ITF台北國際旅展首日現場 展前2小時湧排隊潮：搶購目標曝
每年人氣最忘的的ITF台北國際旅展，於今（3）日開始一連四天將在台北南港展覽館1館登場，集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出，今日開幕，總統蔡英文更是親臨現場，而正式入場時間12:00未到，現場就已擠滿排隊人潮，急於進入會場，而現場更已有飯店業者公布，今年首位百萬刷手已出現。
記者葉盛耀/綜合報導
今年ITF攤位供不應求，計有1300個攤位，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，中華優質旅遊發展協會理事長，同時也是ＤＯＭＯ旅遊集團董事長的李奇嶽就開玩笑說，年初就報名想進旅展會場當時就已額滿，「主辦單位佛心帶上我，首次擺攤擺到場外，希望旅客走過路過不要錯過。」
總統蔡英文表示，這是她第五次受邀，很開心能透過 ITF台北國際旅展，見證台灣觀光產業持續前進的腳步，尤其是大家不因三年的疫情有所停頓，甚至與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊的主題與產品，提供給國際旅客有更多的選擇，從這幾屆的ITF可以看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源的整合，這是各級政府單位與業者共同推動的成果。
今年更是有飯店提早搶先公佈百萬刷手，福容大飯店公開此次已有VIP下訂單，將到現場豪刷百萬，此次福容飯店集團推出聯合住宿券，買十張送一張，售價29,000元，等於每張2,636元，就可拿去入住全台福容大飯店，包含今年全新品牌「福容徠旅」，共有墾丁、高雄、林口與水里四個據點，全台福容達到17家分店。福容飯店表示，百萬刷手此次就是針對此聯合住宿券而來，並加購飯店的連鎖餐券，滿十送一，售價10800元，每張981元。