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直擊／ITF台北國際旅展首日現場　展前2小時湧排隊潮：搶購目標曝

▲ ITF台北國際旅展，於今（3）日開始一連四天將在台北南港展覽館1館登場，正式入場時間為12:00，但是未到11:00時已有不少民眾於南港展覽館現場門口等待進場。（圖／記者陳明安攝）
▲ ITF台北國際旅展，於今（3）日開始一連四天將在台北南港展覽館1館登場，正式入場時間為12:00，但是未到11:00時已有不少民眾於南港展覽館現場門口等待進場。（圖／記者陳明安攝）

記者葉盛耀/綜合報導

每年人氣最忘的的ITF台北國際旅展，於今（3）日開始一連四天將在台北南港展覽館1館登場，集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出，今日開幕，總統蔡英文更是親臨現場，而正式入場時間12:00未到，現場就已擠滿排隊人潮，急於進入會場，而現場更已有飯店業者公布，今年首位百萬刷手已出現。

今年ITF攤位供不應求，計有1300個攤位，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，中華優質旅遊發展協會理事長，同時也是ＤＯＭＯ旅遊集團董事長的李奇嶽就開玩笑說，年初就報名想進旅展會場當時就已額滿，「主辦單位佛心帶上我，首次擺攤擺到場外，希望旅客走過路過不要錯過。」

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▲ITF台北國際旅展，於今（3）日開始一連四天將在台北南港展覽館1館登場，今日開幕式，蔡英文總統更是親臨現場。（圖／記者陳明安攝）
▲ITF台北國際旅展，於今（3）日開始一連四天將在台北南港展覽館1館登場，今日開幕式，蔡英文總統更是親臨現場。（圖／記者陳明安攝）
總統蔡英文表示，這是她第五次受邀，很開心能透過 ITF台北國際旅展，見證台灣觀光產業持續前進的腳步，尤其是大家不因三年的疫情有所停頓，甚至與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊的主題與產品，提供給國際旅客有更多的選擇，從這幾屆的ITF可以看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源的整合，這是各級政府單位與業者共同推動的成果。

今年更是有飯店提早搶先公佈百萬刷手，福容大飯店公開此次已有VIP下訂單，將到現場豪刷百萬，此次福容飯店集團推出聯合住宿券，買十張送一張，售價29,000元，等於每張2,636元，就可拿去入住全台福容大飯店，包含今年全新品牌「福容徠旅」，共有墾丁、高雄、林口與水里四個據點，全台福容達到17家分店。福容飯店表示，百萬刷手此次就是針對此聯合住宿券而來，並加購飯店的連鎖餐券，滿十送一，售價10800元，每張981元。

▲福容飯店集團已搶先公佈，百萬刷手落在他們家，以購買聯合住宿券為主。（圖／記者葉盛耀攝）
▲福容飯店集團已搶先公佈，百萬刷手落在他們家，以購買聯合住宿券為主。（圖／記者葉盛耀攝）

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