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越南環球小姐吸「笑氣」惹議！影片引關注　主辦單位公佈調查結果

▲2023年越南環球小姐冠軍裴瓊華因「笑氣」影片被捲入爭端中。（圖／翻攝自Instagram）
▲2023年越南環球小姐冠軍裴瓊華因「笑氣」影片被捲入爭端中。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

2023年越南環球小姐（Miss Universe Vietnam）冠軍裴瓊華（音譯，Bui Quynh Hoa）近期因學生時期「吸笑氣」的影片流出，引起社會輿論。環球小姐比賽的主辦單位已就此事進行調查，近日發佈公告表示裴瓊華過去的行為並不會讓她因此被褫奪后冠，引發網友熱議。

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越南快訊（VNexpress） 》報導，裴瓊華因曾「吸笑氣」影片遭流出，受到主辦單位調查，主辦單位表示裴瓊華確實曾吸過氧化亞氮（nitrous oxide），但不會讓她的環球小姐冠軍的頭銜被取消。官方聲明指出，裴瓊華吸笑氣的影片是2015年拍攝，幾乎已是十年前的影片，她在高中時出於好奇心吸過一次笑氣，後來再也沒碰過笑氣。主辦單位指出，裴瓊華已因過去的行為陷入自責和反省之中，現在她會更注意言行舉止，也希望年輕人能引以為戒。

▲2023年越南環球小姐冠軍裴瓊華過去也曾獲得2022年國際超模比賽冠軍，是選美比賽常勝軍。（圖／翻攝自Instagram）
▲2023年越南環球小姐冠軍裴瓊華過去也曾獲得2022年國際超模比賽冠軍，是選美比賽常勝軍。（圖／翻攝自Instagram）
氧化亞氮就是俗稱的笑氣（laughing gas），它是一種吸入性的麻醉氣體，較常使用在牙科的手術上。吸食後，會有頭重腳輕、快樂感和身體麻木感，有成癮的機率，在我國目前並未被列為毒品管制，但不當吸食者可依「毒性及關注化學物質管理法」開罰3萬元至30萬元罰鍰。

除了「笑氣風波」，裴瓊華受到關注的原因還有「環球小姐」決賽過程疑似作弊，因為她在決賽最後一晚的問答環節中，被觀眾發現回答的台詞跟Google搜尋出來的答案非常相近，遭人質疑比賽作弊。

儘管歷經風波，2023年越南環球小姐冠軍裴瓊華在11月3日至18日代表越南，前往薩爾瓦多進行全球環球小姐的決賽，目前她也在自己的社群平台公開動向，打扮十分華麗和漂亮。裴瓊華過去曾獲得2022年國際超模比賽冠軍（2022 Supermodel International contest），並在今年9月29日打敗眾多佳麗，加冕為2023年越南環球小姐皇后。


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