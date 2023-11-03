全家霜淇淋聯名PABLO！「咖啡起司霜淇淋」登場 雙11限時買2送1
全家霜淇淋新口味來了！11月5日起開賣「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口濃郁起司香，尾韻以咖啡風味收尾，多層次口感，11/5至11/7APP隨買跨店取5支168元，且雙十一購物節限時3天霜淇淋買2送1。7-11則是即起至11/5前，購買霜淇淋買1送1（限icash pay）。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家攜手起司甜點名店PABLO，11月5日起開賣「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口濃郁起司香，尾韻以咖啡風味收尾，多層次口感，再搭配吸睛黑色餅皮，嚐起來口感偏甜，起司味比咖啡更加突出，濃郁係美食超適合秋天！
「咖啡起司歐蕾霜淇淋」原價49元，11月5日起至11日限時嚐鮮價45元，會員APP隨買跨店取5支168元（平均34元）。歡慶雙11購物節，11月10日起至12日，全家霜淇淋買2送1，還有「特大經典美式」3入111元。
7-11今起至11月5日，霜淇淋使用icash pay享買1送1，推薦限定口味「岩鹽牛奶糖風味」，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，帶有海鹽嚐起來鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯，一班甜筒餅杯售價49元以及酷聖石脆餅杯售價59元，買1送1平均只要25元、30元開吃。