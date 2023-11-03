ITF台北國際旅展今開幕　蔡英文5度出席挺觀光：看見「質」的提升

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蔡英文表示，這是她第五次受邀，很開心能透過 ITF台北國際旅展，見證台灣觀光產業持續前進的腳步，尤其是大家不因三年的疫情有所停頓，甚至與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊的主題與產品，提供給國際旅客有更多的選擇，從這幾屆的ITF可以看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源的整合，這是各級政府單位與業者共同推動的成果，邀請國人朋友，一起來逛旅展，用行動支持台灣的觀光，並期待在台北國際旅展的帶動下，讓觀光旅遊業蓬勃發展。
葉菊蘭指出，協會與交通部觀光署合力舉辦 ITF旅遊交易會，從世界各國邀請百位買家來台，創造近2000場次的B2B洽談交易會，舉辦成果豐碩，可見ITF是台灣國家級、最具指標性、且足以吸引世界各國買家參與的旅展，讓業者可以透過面對面交易，確定年度採購與銷售訂單，對創造觀光產業的產值非常重要。她也提到，協會一直和觀光署合作，帶著業者前往國際推廣、宣傳台灣，有些突破，也有些需要再努力，但也一起把台灣觀光招牌擦得更明亮耀眼，讓世界旅人看見台灣的美麗，感謝所有的參展單位與國人支持一起打造這場國家級的展覽，讓ITF成為亞洲人氣最高的旅展。ITF是大家走向世界的起點，更是把世界旅人帶進台灣的專業旅展。
行政院副院長鄭文燦指出，ITF成功打造台灣的觀光品牌，政府也在各項政策挹注下有策略地推動台灣觀光發展，預計今年12月中旬會迎來600萬人次的旅客，達成今年度目標，繼續邁向明年1200萬人次前進。交通部部長王國材表示，台北國際旅展是一個非常重要的國內外旅遊平台，今年在主辦單位台灣觀光協會、觀光署及全體業界的努力下，共同展示台灣多重面向觀光魅力。
台北國際旅展即日起至11月6日在南港展覽館一館登場，展出單位包括日本、韓國、馬來西亞、泰國、德國、不丹、捷克、香港、中美洲、波蘭、蒙古國、法國、阿拉伯、土耳其、瑞士及關島等104個國家/城市，共1300個攤位參展，邀請國人共襄盛舉，一起飛向世界，走進台灣。
交通部觀光署今年以全新格局向全民「秀台灣 SHOW @ TAIWAN」，台灣館大展台灣多重面向魅力；另在B2B的旅遊交易會，今年觀光署邀請全球共計18國、90位國際買家來台參與實體交易會，讓台灣賣家及國際買家透過實體洽談，成功促成近兩千場媒合交流，與世界牽手榮耀台灣。