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柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

▲民眾黨總統參選人柯文哲堅持全民調產生在野總統候選人。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨總統參選人柯文哲堅持全民調產生在野總統候選人。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜撂話，周五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談，並形容火車過站不等人。對此，民眾黨總統參選人柯文哲仍主張全民調，雙方對比是在誤差範圍內，贏的代表參選總統、輸的做副手。

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柯文哲競選辦公室今（3）日表示，已收到國民黨非民主初選的對案，將會在進行討論後回覆。柯文哲稍後在臉書表示，昨天和國民黨主席朱立倫通電話，他非常感謝他費心研擬新方案，朱提出了日本與德國模式。其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。

柯文哲表示，這個方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

柯文哲提到，今日是侯友宜提出的最後期限，他仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。他也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，他都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。

柯文哲強調，在民意前，「我們必須謙卑，而科學、公平、公正的制度仍是我的底線。避免黑箱密室、分贓政治，才能讓人民看到改變與希望，我相信，也才能為台灣找到最好的出路。」

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