柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

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柯文哲表示，這個方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。
柯文哲提到，今日是侯友宜提出的最後期限，他仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。他也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，他都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。
柯文哲強調，在民意前，「我們必須謙卑，而科學、公平、公正的制度仍是我的底線。避免黑箱密室、分贓政治，才能讓人民看到改變與希望，我相信，也才能為台灣找到最好的出路。」
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
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