以巴戰爭釀股匯雙跌！謝金河警示要借鏡：台海危機恐是核爆級效應

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謝金河提到，這位激進組織的領袖表示，「正在入侵烏克蘭的俄羅斯從我們的攻擊中受益，因為我們的舉動分散了美國的注意力！二，中國人對我們的攻擊目炫神迷，可能如法炮製，用同樣手法對台灣展開奇襲。三，阿拉伯人正在給世界上一堂大師級的課程⋯⋯」，謝金河說「哈瑪斯挑戰以色列，當然會遭到以色列以牙還牙的報復，但他們為什麼要這麼做？背後當然有助力」，這是一場代理人的戰爭，一方要以色列節制，一方蓄意要把事情鬧大，最好是從以哈升高到以巴衝突，最好是以哈大幹一場。
謝金河認為，最近全球為了以色列攻擊哈瑪斯形成嚴重分裂，對立，大家也認識到Tik Tok的威力，在中國抖音的助力下，哈瑪斯變成正義之師，以色列變成恐怖分子，中國聯合友好陣營，要求以色列停火，認知作戰下，以色列內外不是人，陷入進退兩難窘境。
謝金河說，從以色列遭到襲擊迄今，以色列股滙市都下跌，以色列幣在攻擊次日下跌2.38%，從戰爭前的3.851跌到最低4.083兌一美元。以色列股市在戰爭後第一個交易日重挫120點，跌幅6.47%，以色列股市從戰爭前的1854.1跌至1605.26，大約下跌26%；以色列發生戰爭，股匯市雙跌，但沒有崩潰，這是因為中東戰火影響油價大，但衝擊全球經濟比較小，如果台海有危機，這可能是核爆級效應！
謝金河示警「台灣一定要以這次哈瑪斯突襲為借鏡」，千萬不可什麼都不在乎。到目前為止，全球四個火藥庫已經爆了兩個，接下來是南海及台海。而牽動這兩個地方安危最關鍵的是中國，當然是國家領導人習近平。
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