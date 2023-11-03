蕭亞軒腳傷處出現陰影！狂吞止痛藥上工 二度動手術惹心疼
ELVA蕭亞軒2023年全新單曲〈愛沒有錯〉，這首歌是蕭亞軒相隔三年的新作，歌曲寫下每個女人在愛情裡曾經歷的矛盾心境，蕭亞軒以幾近歇斯底里的情緒與滄桑感詮釋這首歌，充滿真實情緒且令人感同身受。拍攝MV時，蕭亞軒自曝忍著腳傷疼痛完成，為此她還吃了比平常還多數倍的止痛藥，追求完美的她也直呼：「最後結果很值得。」此外，蕭亞軒於9月中回到台北去醫院拍攝X光時，發現原本開刀的地方出現陰影，只好二度動手術。
記者吳雨婕／綜合報導
這次MV的拍攝，蕭亞軒表示事前相當期待，然而當天拍攝卻因為身體狀態欠佳，因此忍著腳傷疼痛完成工作。原來為了腳傷剛開刀的她，在接連幾天密集的工作，加上拍攝MV前一天是記者會幾乎站了一整天，於是在結束工作後，她隔天竟痛到無法下床，一度考慮取消拍攝計畫。
然而敬業的蕭亞軒卻仍堅持按照原定行程，當天也吃了比平常劑量還要重上幾倍的止痛藥，賣命的用盡全力完成工作。蕭亞軒說：「受傷後沒有用腿用得這麼多過，所以整個人事後是體力透支又全身無力。」苦笑已經有點「靈魂出竅」了。令人不捨的是，在拍攝過後，蕭亞軒9月中在回到台北的一周多後，又進了醫院拍了X光，發現原本開刀的地方有陰影出現，因此才回到台北10天左右，她又動了第二次的手術。
蕭亞軒分享這首歌在兩年多前就毫不猶豫的決定收下，一開始聽DEMO就讓她著迷般的重複播放。直到要發想主題與歌詞時，蕭亞軒決定要將這首抒情歌所表現的宏大愛情觀，濃縮到私人經歷，也希望這樣的經歷是能讓每個人都有共鳴的，於是在不停的構思下，她將愛的對與錯寫進詞裡，蕭亞軒說：「每個女生應該都曾遇過『該愛』或『不該愛』的時候，覺得遇到很適合的人，但有時又覺得犯了錯，無論如何，這首歌還是希望大家勇敢去愛，不管結果如何。」