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熟男衝事業突爆憂鬱症！「吃藥吐到不行」怕治療　用這招趕走Blue

▲重複經顱磁刺激術是治療憂鬱症的新選擇。 （圖／恩主公醫院提供）
▲重複經顱磁刺激術是治療憂鬱症的新選擇。 （圖／恩主公醫院提供）

家庭消費中心／綜合報導

46歲的李先生5年前正值事業高峰時，憂鬱症卻突然找上門，讓他無法專注工作，經過3個月藥物治療，症狀雖好轉，卻苦於便祕、噁心等副作用，重返職場後便停止用藥，結果最近又出現憂鬱症跡象，他怕藥物副作用，就醫意願低落，後來改接受重複經顱磁刺激術（rTMS）治療，效果顯著，除能重返職場，也避免藥物副作用困擾。

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恩主公醫院精神科王品洋說，憂鬱症是多重因素所導致的疾病，其成因有腦內神經傳導物質如血清素、多巴胺等功能不足，或遭受外部壓力、遺傳等，發作時會讓人情緒低落，對任何事都提不起勁，食慾和體重會下降，可能失眠或嗜睡，且注意力無法集中，並反覆想到死亡。

王品洋指出，改善大腦調節情緒的能力是治療憂鬱症目標，治療方式以藥物治療為主，目前有多種抗憂鬱劑可用，但有某些患者服藥後療效不佳，也有部分體質較為敏感的病人會產生副作用，如噁心嘔吐、嗜睡或體重增加等，若影響到日常生活，就會評估是否要進行非藥物治療。

目前最新的非藥物治療為rTMS，王品，其主要是利用電磁感應原理，在腦部誘發出微電流刺激，激活情緒相關的大腦區域，使得大腦中的神經元細胞活躍，可提高大腦活性，來達到治療目的，過程中無傷口，可大幅減少副作用，對飽受藥物副作用困擾的患者來說是一個新選擇。

據統計，若對藥物治療反應不佳，經rTMS治療後，改善憂鬱症狀的機率最高可達5成。

王品洋表示，憂鬱症若治療未完全，不但易復發且恐慢性化，下次再發生的間隔也會縮短，症狀往往更嚴重，因此完整治療非常重要，目前治療已不再限於藥物，建議與醫師仔細討論，定可找到最適合療法。

🟡憂鬱症注意事項：
📍家屬應保管藥物，並定時給藥。

📍觀察病情變化。若有食慾變差、失眠加重、更不想動等跡象，甚至講出悲觀想法，須儘速就醫。

📍注意不尋常的輕生徵兆。例如交待家人未辦之事，或將自己的物品贈送別人。

📍心情突然大幅轉好，也要提高警覺。

📍若傳達出輕生意念，最好安排住院。

📍對藥物治療反應不佳或有明顯副作用，可考慮重複經顱磁刺激術治療。

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