廖先翔家族租用停車場涉佔國有地 即起拆除違建物籲賴清德照辦
新北市政府昨日發布新聞稿聲明，針對獲國民黨提名參選立法委員新北市第12選區的新北市議員廖先翔，其父親前市議員廖正良租用的停車場涉嫌侵占國有地及會勘後認定違建事實，將優先採取即報即拆措施。對此，廖先翔今（3）日出面說明，父親已雇工將超出承租土地的構造物進行拆除，並呼籲民進黨總統參選人賴清德也針對上一代所留下違規的行為儘速處理。
記者吳嘉億／新北報導
廖先翔表示，針對新北市政府的行政裁處，其父不會有任何的異議，昨天便已經雇工先將超出茄苳路停車場承租土地的構造物開始進行拆除，後續也會針對其個人在汐止東山路山上的住宅違規行為進行排除。
新北市政府是在周刊報導後當日即召集地政局、農業局、工務局等相關權責局處人員前往該住宅及停車場會勘，確認違規的建物用地為山坡地保育區農牧、林業用地，將要求所有權人應在30日內改善，如逾期未改善，將開罰6萬元罰款；另新北市政府工務局也發布聲明指出，依「新北市政府違章建築即報即拆作業規定」，以施工中及違反公共安全、公共交通、公共衛生等重大公安事項的違建，優先採取即報即拆措施。
周刊日前報導廖先翔及其父廖正良2人濫用特權，除了在保育區內蓋大型違建住宅外，還占用國有地經營停車場，甚至被控以會勘當藉口向廠商要錢。對此，廖先翔出面駁斥澄清，並到台北地檢署按鈴申告，強調要把後面「放話的黑手」揪出來。