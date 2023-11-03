▲落實雙向轉診+分級醫療！　慢性病病況穩定可就近治療免奔波

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電子轉診平台 減少就醫時間、防重複用藥在醫師的仔細治療下，趙先生的血糖值控制穩定，體力也逐漸恢復。醫師評估病人病情已穩定後，透過健保署電子轉診平台將相關檢驗數據與用藥紀錄傳送回原本看診的衛生所，讓趙先生回到衛生所順利接續糖尿病的治療。
目前趙先生的高血壓、高血脂及糖尿病皆由衛生所醫師負責診治，不僅免去舟車勞頓，也減少就醫的時間及醫療費用，更能避免重複檢驗或重複用藥的風險。
分級醫療 就醫更加便利新竹臺大分院新竹醫院家庭醫學部的張哲瑞醫師表示，小診所和大醫院在社區醫療網中各司其職，分工合作照顧病患，民眾可安心於就近基層診所就醫，當病情變化需要進一步檢查再上轉醫院進行完整評估，疾病狀況穩定後再轉回原診所接續治療，讓民眾就醫更加便利。
張哲瑞補充，新竹臺大分院新竹醫院長期參與健保署的分級醫療相關計畫，利用健保署雲端查詢系統及電子轉診平台，醫療機構間的雙向轉診快速且方便。如同案例中所述，許多民眾因慢性疾病長期在診所就近治療，透過醫療院所間落實雙向轉診及分級醫療，將提供民眾更完善的就醫品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59750
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