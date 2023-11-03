質疑將「豪宅案」推給祖父母　賴品妤諷廖先翔偽君子、切割王

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民進黨立委賴品妤表示，廖先翔對週刊爆料內容的聲明充滿算計，並未回應最惡劣的「疑侵占國有地」、「破壞水保地」、「疑透過假門牌竊水電」等，許多汐止人看到後都感到憤怒，認為廖是偽君子。
賴品妤指出，廖先翔將違法莊園推說是祖父母沒念書，但莊園是在2011年建造的，跟祖父母毫無關係；廖父為時任議員，而廖先翔為議員助理缺知法犯法，「責任長輩扛，先翔切割王」、「請問你怎麼敢？」呼籲廖先翔別躲在家人背後、應積極面對。
黨團書記長莊瑞雄批評，沒有市長的新北市府包庇廖家莊園12年，失職在先卻還違反行政中立，發的新聞稿立場極為偏頗，錯將週刊爆料指為「綠營」。
黨團幹事長劉世芳指出，經過週刊、民眾檢舉，社會以為廖先翔會深深道歉，但廖家不但無法無天，新北市政府更是嚴重怠惰。
綠委洪申翰補充，汐止人已經忍受父子兩代惡霸行經太久了，傳聞還有諸多違法案件，呼籲廖家不要讓社會大眾用擠牙膏方式去處理，「請問廖議員敢發誓沒有其他案子嗎？」
此外，賴清德競選總部發言人戴瑋姍也批評，該違建是屬於新違建，也就是民國98年以後才興建的，新違建要即報即拆，沒有任何合法化的空間跟餘地，「侯友宜市長想要包庇廖先翔，還要讓他拖過選舉期間，讓他參選立委的道路上更加輕鬆」，呼籲侯市長應該說清楚，不應該繼續包庇廖先翔。
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