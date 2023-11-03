柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

質疑將「豪宅案」推給祖父母　賴品妤諷廖先翔偽君子、切割王

▲民進黨團召開「責任長輩扛，先翔切割王」記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.3）
▲民進黨團召開「責任長輩扛，先翔切割王」記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.3）

記者陳佩君／台北報導

新北市議員廖先翔家族豪宅被控違建、違法侵占國有地，市政府則下令限期改善。對此，民進黨立法院黨團今（3）日質疑，廖先翔將800坪保育區莊園推託給祖父母沒唸書，切割行為非常惡劣；賴清德競選總部發言人戴瑋姍則呼籲，國民黨總統參選人侯友宜應出面說明清楚。

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針對廖先翔家族爭議，民進黨團召開「責任長輩扛，先翔切割王」，揭穿新北貪污太子廖先翔假面具記者會。

民進黨立委賴品妤表示，廖先翔對週刊爆料內容的聲明充滿算計，並未回應最惡劣的「疑侵占國有地」、「破壞水保地」、「疑透過假門牌竊水電」等，許多汐止人看到後都感到憤怒，認為廖是偽君子。

賴品妤指出，廖先翔將違法莊園推說是祖父母沒念書，但莊園是在2011年建造的，跟祖父母毫無關係；廖父為時任議員，而廖先翔為議員助理缺知法犯法，「責任長輩扛，先翔切割王」、「請問你怎麼敢？」呼籲廖先翔別躲在家人背後、應積極面對。

黨團書記長莊瑞雄批評，沒有市長的新北市府包庇廖家莊園12年，失職在先卻還違反行政中立，發的新聞稿立場極為偏頗，錯將週刊爆料指為「綠營」。

黨團幹事長劉世芳指出，經過週刊、民眾檢舉，社會以為廖先翔會深深道歉，但廖家不但無法無天，新北市政府更是嚴重怠惰。

綠委洪申翰補充，汐止人已經忍受父子兩代惡霸行經太久了，傳聞還有諸多違法案件，呼籲廖家不要讓社會大眾用擠牙膏方式去處理，「請問廖議員敢發誓沒有其他案子嗎？」

此外，賴清德競選總部發言人戴瑋姍也批評，該違建是屬於新違建，也就是民國98年以後才興建的，新違建要即報即拆，沒有任何合法化的空間跟餘地，「侯友宜市長想要包庇廖先翔，還要讓他拖過選舉期間，讓他參選立委的道路上更加輕鬆」，呼籲侯市長應該說清楚，不應該繼續包庇廖先翔。
 

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