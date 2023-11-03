川普紐約民事詐欺案開庭　兩子作證撇清關係

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路透社報導，艾瑞克和小唐納接連在紐約出庭，兩人均稱沒有參與這些令人懷疑的資產估值行為。川普的房地產帝國曾讓他飛黃騰達，如今可能因此案陷入困境。
川普2017年到2021年擔任總統期間，將公司事業交由艾瑞克和小唐納打理。
艾瑞克稱，他對於用來確保公司繼續營運的貸款及保險的財務報表根本不知情。
不過，隨著代表紐約州的律師艾默（Andrew Amer）出示電子郵件、視訊通話和其他證據，內容顯示艾瑞克在討論公司一些重要財產的財務估值，包括高爾夫球場估值方法改變，艾瑞克開始面露沮喪；他說，他不記得其中許多通訊內容。
他提到川普家族在紐約市以北的「七泉莊園」（Seven Springs）估值一事時說：「我當然知情，但我不認為我是主要涉事者，或甚至參與非常多。」
小唐納則怪罪公司內部和外部的會計師。他說：「這件事他們比我掌握更多資訊和細節。」
然而，法庭上呈交的證據顯示，在聲明向瑪澤會計師事務所（Mazars）提供的資訊精確無誤的文件上，艾瑞克和小唐納都有簽名。
曾任川普個人律師及「喬事人」的柯恩（Michael Cohen）日前作證表示，川普指示他們誇大曼哈頓川普大樓（Trump Tower）等資產的價值，以換取更好的融資條件，並浮報川普的淨資產。
川普否認有任何不當行為，且持續攻擊負責審理此案的法官恩格隆（Arthur Engoron）和提出指控的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。
川普在社群媒體上寫道：「看到兒子們在政治迫害中受罪，我非常難過。」
小唐納昨天和今天發表溫和、時而自嘲的證詞，迥異於他在政治場合中咄咄逼人的形象。他離開證人席時，甚至對一旁的法庭素描畫家說：「把我畫得性感一點。」
川普和女兒伊凡卡（Ivanka）預計分別於本月6日和8日出庭作證。伊凡卡並非此案被告。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1121103