以軍稱已包圍加薩市　哈瑪斯從地道打了就跑

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以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中說：「我們正處於戰鬥最激烈階段。我們取得重大成果，已通過加薩市的郊區。我們持續挺進。」他沒有透露更多細節。
加薩傳出震耳欲聾的爆炸聲響時，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴媒體，以軍已包圍了加薩市，這裡是哈瑪斯恐怖組織的重地。
以軍工兵指揮官米茲拉希（Iddo Mizrahi）說，部隊遇到地雷和陷阱。
他說：「哈瑪斯已經學習並且做好充足準備。」
根據「以色列時報」（The Times of Israel）和英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍表示，以軍今天下午和傍晚在槍戰中擊斃約130名哈瑪斯武裝分子。
哈瑪斯武裝支翼發言人烏貝達（Abu Ubaida）今天在電視演說中表示，以軍在加薩陣亡人數遠高於軍方公布的人數。
以色列表示，自10月27日擴大地面行動以來已折損18名士兵，並擊斃數十名武裝分子。
根據居民說法和兩個團體影片顯示，哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）聯盟戰士從地道中出現，向戰車開火，然後又躲回地道網。
在一段哈瑪斯軍事影片中，一名戰士從加薩一處冒出，並在一輛戰車上放置爆炸裝置，然後衝回地道，向戰車發射一枚反戰車飛彈，影片中可聽到爆炸聲，這名戰士似乎配戴隨身攝影機記錄整個過程。
路透社報導提到，巴勒斯坦平民蒙受糧食、燃料、飲用水和藥品短缺的困境。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）發言人圖瑪（Juliette Touma）說：「水資源一直被當作戰爭武器。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121103
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